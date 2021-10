Vecinos y turistas denunciaron problemas de salud por uso de fertilizante

Vecinos de Puerto Sánchez están preocupados por un fertilizante que fue arrojado por dos helicópteros, situación que según ellos ha puesto en peligro la salud de niños, niñas, adultos mayores y turistas, manifestando que varias personas han tenido malestares asociados al uso de este producto agrícola.

La denuncia la hizo un turista que se encontraba recorriendo la localidad el fin de semana pasado, quien a través de un video mostró cuando el helicóptero pasaba muy cerca a la orilla del Lago General Carrera, y que según él, debido al viento fuerte de esos días, el químico habría llegado hasta la localidad.

Según los antecedentes, el fertilizante había sido lanzado el jueves de la semana pasada en horas de la mañana y tarde hasta el día lunes, trabajo que según señala estaban contratados por la familia Walker.

«Estaba grabando una panorámica del lago General Carrera y pasa el helicóptero por encima de mí, lo cual fue muy molestoso, de hecho muchos turistas que estaban conmigo, también les molestó mucho el ruido, luego nos dimos cuenta de que en esos días, producto del viento el polvillo se repartió por todo el pueblo, un polvillo del que yo no sé su proceder”, señaló Sebastián, turista.

Según los habitantes, el químico ha provocado dolor de cabeza y vómitos, a algunos de los vecinos, consecuencias que según el presidente de la junta de vecinos, fueron producidas por la forma en la que fue aplicado el fertilizante.

«Hay una empresa privada que es de los Walker, y no es que uno esté en contra de ellos, pero la forma en que se hizo, a mí no me pareció, porque estamos saliendo de una pandemia, acá no tuvimos ningún caso y nos estamos protegiendo, para que lleguen y tiren químicos, no sabemos de qué, y sobre todo nos contaminó el aire”, manifestó Fabián Venegas, presidente de la junta de vecinos de Puerto Sánchez.

Ante la preocupación de los vecinos, el alcalde de la localidad Marcelo Santana Vargas, se refirió al tema y manifestó que es una actividad que realiza la empresa FOGAMA una vez al año, agregando que la posta de la localidad está en coordinación con la Seremi de Salud para conocer la ficha de los componentes químicos arrojados.

«La posta de salud ya está haciendo las coordinaciones con la Seremi de Salud, se ha pedido la ficha técnica del producto que se está aplicando y que también se pueda aplicar vía aérea y a la vez que esto no genere impacto en la comunidad local. A la fecha la posta de salud de Puerto Sánchez no ha recibido consulta de ningún vecino que haya presentado algunas molestias asociadas”, dijo Santana.

Los vecinos piden a la autoridad la protección para todos los habitantes y turistas que llegan a la localidad y que se les informe cuando estas labores sean realizadas en la zona.