Caída de pino generó corte de energía eléctrica y daños en calle Los Mañíos con Las Lengas

Una mala maniobra, una errada decisión, sumada a un error de cálculo, ingredientes precisos para este desenlace, que tuvo como consecuencia que un añoso pino de unos 35 metros de alto cayera en plena calle Los Mañíos. La estrepitosa caída fue captada por los vecinos, quienes aducen advirtieron, a quienes realizaban la maniobra, de los riesgos de esta faena.

Los vecinos se llevaron el susto de sus vidas con la acción de quienes durante el mediodía pretendían derribar el árbol, que impactó sobre la calle y sobre una vivienda, que resultó con daños.

«Se escuchó un tremendo estampido y de repente cayó el árbol. Lo empezaron a cortar de abajo, después cayó en el tendido eléctrico y arriba del techo de una vecina; yo creo que es una irresponsabilidad, no calcularon bien como podían hacer el trabajo», señaló un vecino del señor.

La caída del pino arrasó con todo el cableado y generó daños en dos postes de energía, que deberán ser reemplazados.

Parte del árbol cayó sobre una vivienda. La familia afectada espera que se hagan responsables de la reparación ante los daños provocados.

«Me destruyó parte de la viga del techo y la canaleta, yo hablé con un señor que estaba a cargo y le dije que si había un riesgo de que el pino se viniera para acá, me dijo que no había riesgo, pero aquí están las consecuencias, entonces yo no sé quién se va a hacer cargo de esto”, manifestó Jeannette Godoy, vecina del sector Los Mañios.

A todo el daño descrito anteriormente por la caída del árbol, se sumó que un semáforo en las cercanías no funcionó tras el corte de energía. Poco antes de las 17 horas, un accidente dejó dos personas lesionadas en dicho punto.

Edelaysén, a través de sus redes sociales, informó que el corte de energía involucró las calles Los Canelos, Las Tepas, Los Mañios, Los Coigües y alrededores, reposición que se realizaría pasada la medianoche, tras la aparatosa caída de un pino, que providencialmente no dejó personas lesionadas.