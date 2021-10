Rechazan recurso que busca impedir instalación de salmonera en Puyuhuapi

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de protección presentado en contra de la Empresa Salmón Concesiones XI Región SA, por el dirigente de la pesca artesanal Luis Fuentes Altamirano, en nombre de toda la comunidad de Puyuhuapi, quienes recordemos, estuvieron en contra de la instalación de cuatro jaulas salmoneras en dicho lugar.

Pero este revés judicial no mella las fuerzas con las cuales los vecinos y vecinas rechazan la polémica instalación salmonera, de hecho insistirán judicialmente en la Corte Suprema para propiciar la salida de esta empresa del corazón del canal Puyuhuapi.

«Nosotros pensamos que esto no solo es una lucha por defender nuestros ingresos que depende del turismo y de la naturaleza, sino que esto va más allá y es una cosa de principios; la arrogancia y el voluntarismo que esta empresa, Salmones de Chile, solo quiere hacer valer sus derechos, entre comillas, según la ley le corresponde, porque nuestras leyes son así, pero la madre tierra no perdona, si violamos constantemente el equilibrio ecológico, simplemente un día ya no nos va a alimentar más, porque las leyes de la naturaleza son implacables», señaló Luisa Ludwig, integrante de la comunidad de Puyuhuapi.

El fallo de la Corte de Apelaciones señala que Salmones de Chile es titular de una concesión acuícola otorgada el 30 de septiembre del año 1999, por la Subsecretaría de Marina, del Ministerio de Defensa Nacional, que operaba en el Seno ventisquero, Canal Puyuhuapi, autorizando su prórroga para reanudar las actividades de la concesión hasta el 31 de agosto del año 2021, algo que según la resolución judicial la empresa cumplió.

Pese a ello, los vecinos siguen firmes en su idea de rechazar este proyecto en un lugar eminentemente turístico.

«Nuestra lucha como vecinos de Puyuhuapi y como comunidad frente a este atropello que tiene la industria de llegar y relacionarse con las comunidades es algo que rechazamos, es por eso que este capítulo no termina y no se ha dicho la última palabra. En este recurso de apelación nos va a acompañar Geenpeace para hacer fuerza común con nosotros en instancias mayores y para lograr hacer de nuestra lucha algo mucho más potente”, manifestó Almendra Silva, vecina y concejala de Cisnes.

Aseguran que la decisión de la Corte de Apelaciones dista de la idea de resguardar el medio ambiente en el Seno Ventisqueros.

Tras este rechazo del recurso por parte de la Corte de Apelaciones, seguirán la lucha, esta vez con más apoyo de organizaciones medioambientales, con la firme convicción de detener este proyecto que instaló jaulas salmoneras en la bahía de Puyuhuapi.