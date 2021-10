En un 75% ha sido despejado el cruce camino a Murta tras rodado

Cuarto día de reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia tras el rodado que mantiene dividida a la región y sin conexión terrestre a la provincia de Capitán Prat, deslizamiento ocurrido a unos dos kilómetros del cruce Murta debido a las intensas lluvias de la última semana.

Durante estos días se han desarrollado trabajos para remover el lodo, las rocas y la vegetación que cubrieron cerca de 300 metros, y según las autoridades un 75 por ciento de esa extensión ya logró ser despejada.

«El camino desapareció, el lugar supera los 7 metros de profundidad, hoy el inspector fiscal me envió una imagen en donde enterraban la pala de la excavadora y la pala se perdía, no hacia fondo y eso ha ralentizado el trabajo porque hay que rellenar con roca y luego con material para que se pueda restablecer el camino, nos quedan 60 metros, es una tarea ardua, no hemos parado y hemos puesto varios equipos para poder avanzar”, señaló Jaime Alarcón, director de Vialidad Aysén.

El día de ayer llegaron dos nuevos camiones por el camino argentino, para mantener el suministro de productos de primera necesidad y de combustible en la provincia de Capitán Prat.

«Ayer a eso de las 18:30 horas entraron dos camiones por Argentina, gestión realizada por el Seremi de Energía, por territorio argentino, Huemules, Jeinimeni y Cochrane, por lo tanto la zona sur quedó abastecida de combustible y no hemos tenido información de desabastecimiento de insumos básicos para la comunidad», Sidi Bravo, director regional de ONEMI Aysén.

Este sábado al mediodía se reunirá nuevamente el Comité de Emergencia Regional para entregar un nuevo balance del trabajo desarrollado para restablecer la conectividad terrestre con la provincia de Capitán Prat.