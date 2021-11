Fuertes sanciones contempla Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos

Fue promulgada la Ley que crea el Registro Nacional de Deudores, una vez que entre en vigencia la normativa, quienes integren la base de datos sufrirán una serie de consecuencias en su diario vivir, que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas.

Quedan atrás las acciones punitivas, como cárcel y arrestos, avanzando en las sanciones de carácter patrimonial, es decir, se ataca directamente al bolsillo del deudor.

«Hemos visto como durante estos años las penas punitivas no han tenido una buena recepción por parte de los alimentantes deudores, esperamos que con esto, y que cuando comiencen a meterse en los bolsillos de aquellos papás que deben dinero, se pueda promover el pago de pensiones de alimentos pendientes que son muchas”, manifestó Bárbara Ortúzar, Seremi de la Mujer y Equidad de Género Aysén.

Son doce las medidas, entre ellas, descuentos desde créditos bancarios que adquiera el deudor o a través de los beneficios que reciba del Estado. Otras sanciones que contempla la nueva normativa implica, a modo de ejemplo, que un deudor no podrá renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos.

«Por ejemplo, en caso de que un padre deba su pensión de alimentos y quiera solicitar un crédito superior a 50 UF el banco le va a poder retener parte de ese crédito para hacer efectivo el pago, si quiere vender un inmueble o un vehículo, el conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil va a tener que solicitarle que acredite que se encuentra al día en sus pagos de alimentos”, señaló Luis Prieto, Seremi de Justicia Aysén.

Además, se establecerá como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, debido a que son los niños, niñas y adolescentes, los más afectados con el no pago.

«A nivel nacional se dice que dos de tres mujeres que deben recibir el pago de pensiones no lo están recibiendo, entonces es un número bastante grande y es súper importante entender que cuando un padre no paga las pensiones de alimentos, no es algo que tenga que ver con su expareja o pareja actual, sino que se están vulnerando los derechos de los niños y niñas que tiene en común”, agregó Ortúzar.

El registro será 100% en línea y estará administrado por el Registro Civil, en él estarán anotados todos aquellos alimentantes que deban, total o parcialmente, tres mensualidades consecutivas de alimentos, o cinco discontinuas.

Solo se podrá salir del registro cuando se pague la totalidad de la deuda, o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago además, únicamente un Tribunal de Familia podrá eliminar del registro a un deudor.