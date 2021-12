Piden ayuda para menor que permanece grave por infección de virus Sincicial

Benjamín Ramírez Cares, es un menor de un mes de vida oriundo de Puerto Aysén, que tiene una grave enfermedad que obligó su traslado hacia Puerto Montt.

Según explica la familia, todo partió como un resfrío común, lo que finalmente se trató de una infección del virus Sincicial.

El Hospital de Puerto Aysén derivó al menor hacia su hogar, sin embargo, pasaron los días del cuadro infeccioso, se agravó y debió ser trasladado al Hospital de Puerto Montt donde hoy permanece en estado grave.

«Era un niño sano, lo llevamos al Hospital de Puerto Aysén porque comenzó con un pequeño resfrío común, tiene un mes de vida nuestro hijo; en el hospital nos dijeron que no era nada y que era normal, le tomaron el test de Antígeno y salió negativo, le tomaron el test del virus Sincicial y salió positivo y así lo enviaron a la casa y si presentaba fiebre solo darle paracetamol», manifestó Nathaly Cares, madre de Benjamín.

La familia ha debido realizar bingos para reunir fondos para costear los traslado y alojamiento en Puerto Montt, situacion que complica especialmente al padre, debido que para su retorno a la ciudad de Aysén debera pagar una suma importante.

«Tuvimos que comprar un pasaje carísimo en avión porque tenía que ser de un día para otro, a mi hijo lo trajeron en avión ambulancia en el que yo me vine con él, pero el papá ha tenido que costear todo particular», agregó Cares.

Camilo Ramírez, padre de Benjamín, señaló que «el costo del avión según lo que me explicaba el chico que atiende en Coyhaique, me va a salir entre un $1.500.000 a $2.000.000 además, me dijo que tenía que firmar unos papeles y que cuando llegaremos teníamos que pasar a cancelar”.

El pequeño Benjamín ha presentado una leve mejoría en su salud.La familia agradece el apoyo de la comunidad y si usted desea ayudar a esta familia puede hacer sus transferencias a la Cuenta RUT de Nataly Cares, cuyo número es 18.818.321-2.