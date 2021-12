Millonaria multa contra empresa salmonera por mal manejo de mortalidades

Condenan con millonaria multa a empresa salmonera Los Fiordos Ltda, esto por el mal manejo de mortalidades en el centro Gertrudis 2, ubicado al Norte de la isla del mismo nombre, en el canal King, comuna de Cisnes.

El fallo ordena a la empresa Los Fiordos una multa de 6 mil 450 Unidades Tributarias Mensuales, aproximadamente 350 millones de pesos.

«Para nosotros esto es un fallo muy importante porque reconoce, por un lado, el trabajo que realizan los fiscalizadores en una temática tan importante como es el manejo de las mortalidades al interior del centro de cultivo, además estas son sanciones importantes porque reconoce que el cumplimiento de la norma no se debió en más de una oportunidad en los centros, lo que muestra que la falta fue reiterativa en el tiempo”, señaló Cristian Hudson, director Sernapesca Aysén.

Entre las infracciones cometidas por la empresa está la no extracción oportuna de la mortalidad diaria desde el centro de cultivo Gertrudis 2, además de no ensilar la mortalidad extraída dentro del plazo de 24 horas, a lo que se suma incumplimiento de medidas de contención y bioseguridad y la entrega de información no fidedigna respecto de su condición sanitaria.

Desde Sernapesca aseguraron que permanentemente están monitoreando los centros de cultivos de salmón a nivel regional.

«Las consecuencias de un mal manejo de mortalidades tienen importantes repercusiones, tanto ambiental como sanitarias en los centros cultivos y para la industria», agregó Hudson.

Todos estos incumplimientos quedaron en evidencia durante una seguidilla de fiscalizaciones realizadas entre abril y mayo del 2019.

Ante este fallo del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, no se descarta que la empresa Los Fiordos apele a esta millonaria multa en su contra, tras incumplimientos debido al mal manejo de mortalidades en el centro Gertrudis 2 ubicado en la comuna de Cisnes.