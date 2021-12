Continúan las protestas para exigir a las autoridades la apertura de fronteras

Nuevamente, familias chilenas y argentinas, en compañía de la agrupación “El Sur también existe – Abran Las Fronteras” protagonizaron una manifestación en la Plaza de Coyhaique, al frente de la Delegación Presidencial Regional, exigiendo que se dé solución para la conectividad entre la región de Aysén con las provincias Chubut y Santa Cruz de Argentina.

Son al menos 400 familias que buscan que se acoja esta solicitud de cara a las fiestas de fin de año, anhelando poder abrazar a los suyos.

«Yo no he podido viajar a ver a mi mamá hace dos años, se siente la impotencia, lloro de pena, de dolor de no poder abrazar a mi viejita”, señaló Sandra Campo.

«Hace 4 meses viajé a Puerto Aysén por razones humanitarias, falleció mi madre, estoy varada con mi hijo acá, y él perdió su estudio”, manifestó Eliana Calisto.

Mirra Torres, otra de las personas afectadas expresó «tengo a un hijo en un tratamiento bastante severo, al que no he podido ver desde comienzo de marzo (…), mi hermano puso a mi madre que tiene alzheimer en un hogar de anciano, él falleció en marzo, en pandemia, y ahora no sé si mi madre está viva».

Además, señalaron que se les había negado el derecho a manifestarse, esto por no cumplir con el aforo de 20 personas contemplado en la Fase 2 del Plan Paso a Paso.

«No pudimos manifestarnos porque para ellos tenían que ser 20 personas, nos dijeron que la ley cambió (…) ahora volvimos a pedir permiso para 20 personas y esperamos que las leyes no vuelvan a cambiar», indicó Adriana Cárdenas, vocera de la agrupación “El Sur también existe- Abran Las Fronteras.

Recordemos que en la visita que hizo el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, a la región de Aysén, manifestó que se podrían abrir los pasos con Argentina antes de las fiestas de fin de año, una noticia que para las familias no es de creer porque según ellos esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios.

«La gente necesita una fecha, que le digan quiénes van a poder cruzar, cuáles van a hacer los protocolos para poder pasar, si van a poder ir en vehículos particulares, si tiene que ser en buses (…) todo ese tipo de información la gente la quiere saber, la gente ya está cansada de que se le vulnere sus derechos”, señaló Rolfi Sandoval, representantes de familias en Aysén

Para el próximo 15 de diciembre la agrupación ha planteado la idea de una manifestación pacífica en la plaza de Coyhaique, fecha en la que esperan que las autoridades se acerquen a conocer cada una de las necesidades e historias de las personas que buscan salir del país.