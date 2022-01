Denuncia arbitrariedad en suspensión de traslados aeromédicos de empresa Aerotaxis del Sur

En el hangar del aeródromo teniente vidal, el dueño de la empresa Aerotaxis del Sur, realizó una denuncia pública en contra del Servicio de Salud Aysén y la Secretaría Regional Ministerial, lo anterior, luego de que fueran notificados de la suspensión para prestar el servicio de traslado de pacientes entre comunas al interior de la región.

La justificación que se habría entregado a través de un correo electrónico enviado por el director del Servicio de Salud, Gabriel Burgos, sería que no contaban con resolución sanitaria en la zona, que les permitiera el desarrollo de estos vuelos.

«Nosotros estamos aquí porque, previo chequeo de la unidad jurídica del Servicio de Salud Aysén, fuimos aprobados para venir a prestar este servicio. Una resolución sanitaria que indica que las resoluciones de salud deben ser solicitadas en el domicilio de la empresa, en nuestro caso en Puerto Montt, y nosotros no hemos tenido ningún inconveniente» indicó Ernesto Hein, Dueño de la empresa Aerotaxi del Sur

A juicio del prestador de estos servicios, aquí hubo una intención de beneficiar a la empresa aérea que realizará ahora los traslados, algo que resulta cuestionable, ya que según señaló el dueño de Aerotaxis del Sur, ésta cuenta con sanciones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

A juicio de Ernesto Hein, esta decisión busca «de alguna manera beneficiar o proteger a la única empresa que efectúa por años los traslados aquí en la región… Transportes Aéreos San Rafael»

«Hoy intenté que me recibiera el seremi de Salud y me indicaron que por tratarse de un sumario sanitario, cursado por la institución, solo puedo hacerlo vía Ley del Lobby y eso tiene unas demoras, para mi gusto, exageradas pues por lo delicado del tema, no se nos permite salvar la vida de personas, iniciaremos las acciones legales que correspondan» agregó Ernesto Hein.

Desde la empresa indicaron que si bien la prohibición de funcionamiento llegó el 31 de diciembre, recién el 3 de enero la autoridad sanitaria se constituyó en el lugar para realizar la fiscalización respectiva, instancia en la que se instruyó el inicio de un sumario sanitario por no contar con la resolución sanitaria regional y se fijó la prohibición de funcionamiento de forma inmediata.

Hasta el momento, la autoridad de salud en la región no se ha referido a la denuncia realizada por la empresa aérea.