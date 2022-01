El lunes se inicia el juicio contra acusado por el homicidio de Damián Velásquez

El próximo lunes 24 de enero, comienza el juicio oral contra José Llanquín Alvarado, de 44 años, sujeto acusado de dar muerte al joven Damián, de tan solo 16 años, cuyo fallecimiento se produjo el 25 de diciembre del 2020 en el pasaje Paso Fronterizo Jeinimeni, en el sector Pampa Zurita de Coyhaique.

Recordemos que Llanquín fue capturado días más tarde del hecho, mientras huía con dirección a Cochrane.

La muerte de Damián generó dolor en su familia, quienes esperan que se haga justicia tras su asesinato.

«Bueno, yo como madre, lo que pido es justicia por mi hijo. Que no se quede así nomás esto, porque este dolor que como madre uno tiene, es un dolor terrible. No se lo doy a ninguna madre. Perder un hijo, así de un día para otro, es un dolor muy fuerte. No solamente es un daño que me hicieron a mí como madre, sino como hijo, como hermano, como le hicieron daño a sus tíos también. Es un dolor muy fuerte levantarse todos los días y saber que uno ya no va a ver a su hijo», comentó la madre de Damián, Katty Cifuentes.

La madre de Damián espera que el ahora imputado, de ser condenado, cumpla con una pena efectiva de cárcel, sin beneficios.

«Mi hijo era un niño muy alegre, contento, andaba todo el día cantando, ayudaba a los abuelitos, sobre todo a ellos los ayudaba. Es un dolor terrible, muy fuerte. Espero que este sujeto cumpla en la cárcel y no tenga beneficio a nada, porque a lo mejor le van a dar una pena de cárcel pero el juez saldrá con algún beneficio», agregó Katty Cifuentes.

Damián era un joven reconocido y querido en la comunidad educativa de la Escuela España, donde asistió durante varios años.

Es en este sentido que desde el Centro de Padres y Apoderados adhieren a esta solicitud de justicia para este joven.

«Como padres y apoderados sabíamos que tenía que llegar la hora. El lunes comienza el juicio y volver a recordar toda la situación es algo doloroso, pero, tenemos confianza la justicia, en que realmente va a ser una pena, que deje conforme a los padres, a la comunidad, y sobre todo a la familia, que son los más afectados directamente. Que cumpla la condena en su totalidad y no con beneficios, porque hay gente que cumple y luego vuelve a la calle a delinquir. Tenemos confianza en la justicia», comentó Santos Márquez, presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela España de Coyhaique.

Una animita recuerda el punto exacto donde fue atacado Damián. El juicio por homicidio comienza el próximo lunes a las 8.30 horas vía Zoom.

Tanto la Fiscalía como la parte querellante, en este caso la Subsecretaría de Prevención del Delito, solicitan una pena de 17 años de cárcel para José Llanquín, imputado confeso de la muerte del joven Damián, la navidad del año 2020 en la capital regional.