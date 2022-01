Proyectan más de 400 casos diarios para las próximas semanas en la región

Preocupación existe en los equipos profesionales de salud en la Región de Aysén, debido a que desde el martes pasado se han notificado todos los días más de 100 casos de Coronavirus, llegando este domingo a 112 contagios de la enfermedad.

Con estas preocupantes cifras, el epidemiólogo de la SEREMI de Salud proyecta que en los próximos días se llegará a notificar 400 casos diarios, lo que podría llevar al colapso de los recintos asistenciales.

«Hay un estudio del doctor Canals de la Universidad de Chile, que el hizo proyecciones para todas las regiones, de acuerdo a lo que está ocurriendo desde el día 20 de diciembre en adelante, una proyección que considera que si no hacemos algo distinto, si no somos rigurosos con las medidas de prevención, si las actividades masivas no las vamos limitando, podríamos llegar a tener 400 casos diarios la primera semana de febrero, y tener esa magnitud de casos diarios va a colapsar todo el sistema sanitario, y eso nuestra comunidad lo tiene que saber», explicó Marco Acuña, epidemiólogo de la Seremi de Salud.

La situación actual nos mantiene con más de 712 casos activos a nivel regional, la autoridad pidió no descuidar las medidas y el uso de los elementos de protección personal.

Sobre la vacunación, si bien los adultos han respondido de buena forma a la dosis de refuerzo, hay reticencia en padres de menores de 10 años para la aplicación de las vacunas a sus hijos, por lo que la profesional encargada del proceso de inoculación, llamó a tener confianza y llevar a los niños y niñas hasta los centros de vacunación.

«Si bien es cierto está la contagiosidad ya impuesta en nuestra comunidad, distinto es el asumir esta infección estando vacunados, inmunizados, con la protección adecuada para que el cuadro no sea en estado de gravedad. Viendo de repente las aprehensiones, los temores de los papás… Mi hijo ya, gracias a Dios, y a las vacunas que llegan oportunamente, ya tiene sus dos dosis, y es importante proteger a nuestros hijos, y no solamente por ellos, sino por el bien público, por el bien de nuestra comunidad, familiares, por las personas más adultas», comentó Leandra Aguilar, encargada del programa de inmunizaciones de la región.

La toma de PCR ha sufrido un aumento en la demanda, generando largas filas y un tiempo de espera bastante prolongado, de hecho esta jornada antes de las 12 del día ya se habían acabado los cupos para la jornada de la mañana.

«El punto se abre a las 9:30 y a las 9:30 ya tenemos más de la gente que podemos testear durante toda la mañana. Entonces, ha sido bastante intensa la jornada para todo el personal, en realidad en todos los puntos y diferentes horarios, porque nos hemos visto realmente sobrepasados por la cantidad de personas que necesitan la toma de PCR», agregó Carola Pinto, Jefa de la Unidad de Epidemiología del Consultorio Víctor Domingo Silva.

Recordemos que los puntos de búsqueda activa que se han dispuesto en la capital regional, son para aquellas personas que no presentan síntomas, en caso contrario, el testeo debe realizarse en un centro de salud, para evitar seguir propagando la enfermedad.

Sobre el PCR móvil, la profesional explicó que este se está utilizando para testear en instituciones donde hay brotes activos de COVID-19 y esta jornada se trabajó en el cuartel de la Policía de Investigaciones.