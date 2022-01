Casos activos de Coronavirus superaron los 800 y aumenta la demanda por PCR

176 nuevos casos de Coronavirus fueron notificados este martes en el reporte de COVID-19 entregado por las autoridades de salud, llegando así a 879 casos activos de la enfermedad, centrando el mayor porcentaje de contagios en la capital regional.

A estos casos activos, se suman otras 1.248 personas que se encuentran en cuarentena por ser contactos estrechos o probables de Coronavirus, por lo que se ha insistido en el llamado a testearse en los puntos dispuestos.

«Hoy día se presentan 703 casos activos, ya que en las últimas horas se dio el alta médica a 78 pacientes. 45 de ellos de la comuna de Coyhaique, seis de Aysén, tres de Cisnes, tres de Chile Chico, dieciocho de Cochrane, dos de Ibáñez y uno de la comuna de Tortel. Desde el inicio de la pandemia se registra un total de 11.694 casos confirmados de COVID por test de antígenos o PCR, y 1649 casos probables, lo que da un total de 13.343 casos», comentó en el informe de hoy Marco Acuña, epidemiólogo de la SEREMI de Salud de Aysén.

Sobre la posibilidad de que sigan aumentando los casos de Coronavirus debido a la demora que existe en la entrega de los resultados de los PCR, desde el Servicio de Salud, mencionaron que hay que apelar a la responsabilidad individual de la comunidad.

Lo anterior, pese a que gran parte de la población corresponde a gente que tiene que responder en sus trabajos y por ende no pueden faltar dos días o tres, mientras se entrega el resultado de sus exámenes.

«Eso va a depender de las medidas que adopte la persona en el caso de estar sintomático o ser positivo. Si yo estoy positivo, pero no me ha llegado mi resultado y sigo saliendo y realizando actividades sociales y sigo no usando mascarilla, es evidente que voy a seguir contagiando. Aquí hay mucho de decisión individual, de decisión de las familias», aseguró el Subdirector de Gestión Asistencial del SSA, Franklin Fournier.

El llamado de las autoridades de Salud, se centró en poder hacer un buen uso de la red asistencial, considerando que al menos ayer el tiempo de espera promedio era de 9 horas, debido a que la gente ha llegado hasta los servicios de salud para poder hacerse sus exámenes de PCR.