Reprograman audiencia de formalización de ex alcalde de Coyhaique

Esta mañana se debía realizar una formalización en contra del ex alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, el ex director de SECPLAC Julio Villaroel, sumado a otros tres ejecutivos de la empresa ITELECOM, por el delito de Cohecho y Soborno en una arista del caso luminarias.

Pese a que esto había sido anunciado por la Fiscalía la semana pasada, quedó en nada, debido a que la defensa de Alejandro Huala presentó un requerimiento de cautela de garantía, ya que aparentemente el jurista no fue acreditado para la debida defensa del ex alcalde, sumado a que la notificación del acusado no se habría realizado de la forma correcta.

«Nunca recibí de parte de la Fiscalía Regional de Ñuble una comunicación a mi correo electrónico de que me encontraba acreditado. Es más, yo entré a la página de Mi Fiscalía en Línea, y no me apareció nunca la causa de mi representado. Yo presenté un escrito solicitando una reprogramación de audiencia dando cuenta de esta situación, y así mismo, en el mismo escrito, yo solicito el levantamiento de la reserva de la carpeta judicial, porque tampoco tenía acceso a la carpeta judicial, porque tampoco tenía acceso a la carpeta judicial», comentó en la formalización Néstor Gómez, abogado defensor de Alejandro Huala.

En tanto, la fiscal del Ñuble, que es parte de la causa y que sería parte de esta formalización, aseguró que efectivamente ellos fueron notificados del problema del abogado defensor para tener acceso a la plataforma virtual donde se encuentran los 22 tomos de los que consta la investigación judicial que se lleva adelante y habrían resuelto de forma inmediata aquel problema, por lo que solicitó se rechace la medida de cautela solicitada.

«A nuestro juicio, este debate ya se produjo, queda el escrito presentado por el defensor del señor Huala ante vuestro tribunal, y evacuando por parte del Ministerio Público el informe y el traslado en relación al re-agendamiento de esta audiencia, no dándose lugar a aquello. Hoy día al parecer estamos discutiendo lo mismo, la posibilidad de re-agendar esta audiencia según los mismos antecedentes que ya se esgrimió por parte de don Néstor Gómez por su escrito presentado a tribunales», explicó la Fiscal de Ñuble, Paulina Valdebenito.

Para la abogada de Marcelo Lefort, dueño de la empresa de luminarias, ITELECOM, habrían sido notificados ayer de esta audiencia, asegurando que pese a este inconveniente podrían ser parte de la audiencia, siempre y cuando no se pida una medida cautelar mayor a la que ya tiene Lefort, quien permanece con arresto domiciliario actualmente, por otras aristas de la misma investigación.

«Su señoría, esta defensa se enteró de la fijación de esta audiencia recién el día de ayer. Es cierto que la carpeta tiene, de hecho, 21 tomos, los cuales no han podido ser revisados exhaustivamente como corresponde de acuerdo a la defensa técnica. Sin embargo, su señoría, en pos de la realización de esta audiencia, esta defensa podría comunicarse con el señor Lefort para que comparezca solo en el caso en que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado vayan a solicitar la medida cautelar del arresto domiciliario total, que es la medida cautelar que está cumpliendo mi representado actualmente, dado que en ese caso no tendríamos oposición, pero si el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público fueran a solicitar las medidas de prisión preventiva, esta defensa no está en condiciones de poder realizar un debate cumpliendo con las garantías de mi representado, ya que no ha podido revisar la carpeta como corresponde», argumentó Rosita Díaz, abogada del ejecutivo de ITELECOM Marcelo Lefort.

Además, esta jornada el magistrado confirmó que el consejo de defensa del Estado también presentó una querella en esta causa y se hace parte de la misma a través del abogado Alejandro Castro Leiva.

El Juez de Garantía, Mario Devaud Ojeda, aceptó la solicitud de Cautela de Garantía, y fijó la audiencia para el próximo jueves 3 de febrero a las 15:30 horas a través de la plataforma zoom, en este periodo deberán ser notificados por la PDI, los otros dos involucrados en soborno y cohecho.