Hermana de jinete asesinado en Chile Chico exige justicia

La madrugada del domingo 26 de diciembre se consumó la muerte de Cristian Epifanio, que falleció de una certera estocada al interior de una vivienda de Chile Chico.

La muerte del joven jinete conmocionó a la comunidad local, ya que se trataba de un conocido exponente de las costumbres campesinas de la comuna.

Su familia clama por justicia y esperan que el presunto autor del hecho cumpla su pena en prisión.

«Lo que esperamos es que se sepan los hechos como realmente fueron, que paguen las personas involucradas en el asesinato de mi hermano, y nada, esperamos que sea una justicia verdadera, para que podamos creer de una vez en la justicia chilena que a veces es bastante ingrata para las personas que somos víctimas, porque nosotros en este caso somos víctimas, porque nos mataron a un ser querido, lo que más amábamos en la vida», comentó Anyela Epifanio, hermana del joven asesinado.

Cristian Epifanio, apodado el “El Garrapatas” falleció días antes de cumplir 30 años. El homicidio dejó un hijo pequeño de tan solo 8 años sin su padre.

«A nosotros nuestro hermano no lo van a devolver, nunca más lo vamos a ver. En cambio, el aunque esté privado de libertad por año, dos o tres veces por semana va a poder visitarse con sus familiares, va a tener visita conyugal, va a ser una vida, nada más que privado de libertad, en cambio a nuestro hermano no lo vamos a ver nunca más. Nosotros queremos llegar a los corazones de las autoridades. Sabemos que en Chile Chico tenemos autoridades pero a nivel regional, nacional, igual hay. No dudo de lo que se esté haciendo acá en Chile Chico de acuerdo a la investigación, pero de repente hemos visto casos en que han pasado casos aberrantes y las penas son muy bajas, entonces nosotros como familia no queremos lamentar eso del dolor de sufrir la pérdida de alguien que te mata a un ser querido y a la vuelta de un año sale con beneficios de la penitenciaría», finalizó Anyela.

La familia hace un llamado para que la muerte de Cristian Epifanio no quede impune.

Recordemos que el único imputado por este hecho, un hombre de 30 años, se encuentra en prisión preventiva en un recinto penal de la Ciudad del Sol.