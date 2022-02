Retiro de basura domiciliaria nuevamente provoca problemas en sector alto

Coyhaique sin contenedores y una mejor distribución de los camiones que retiran la basura domiciliaria, era la promesa para el primero de febrero en la capital regional, sin embargo el panorama desde ayer en las calles, principalmente del sector alto, daba cuenta de nuevos problemas con los desechos.

A las nueve de la noche y Paula Bastías, vecina de la Población Bernardo O’Higgins, publicaba en redes sociales del retiro de los antiguos contenedores, de la basura desperdigada en la calle y del no cumplimiento del recorrido del nuevo servicio que estaba programado.

El panorama se vio agravado por otro problema aún no resuelto en Coyhaique, dueños de mascotas irresponsables que dejan a sus perritos abandonados, los que rompieron las bolsas, esparciendo los desechos.

«Ahí están los perros, ustedes los pueden ver, rompiendo la basura. Tenemos casi media cuadra de pura basura. Esto no se puede, o sea, aquí es un foco de infección, si se llena de ratones, tenemos muchos vecinos aquí al frente y son todos adultos mayores. Nosotros no podemos arriesgarlos a que por culpa del no paso de recolección de la basura tengamos que lamentar que los vecinos se enfermen. ¿Y quién va a pagar por la salud de ellos? Estamos en una pandemia encima y no podemos esperar a que venga otra por culpa de la mala administración del recorrido de la basura», comentó Paula Bastías, secretaria de la Junta de Vecinos de la Población Bernardo O’Higgins.

Los vecinos esperaban que el cambio de modalidad de retiro de basura domiciliaria se hubiese iniciado con una marcha blanca para evitar este tipo de inconvenientes.

«Hubiese sido ideal una marcha blanca, no sé, decir que en enero será marcha blanca para ver como es el tema del retiro de residuos con los camiones para pasar por los pasajes, no, llegaron y se retiraron los contenedores de un día para otro. Mucha gente estaba acostumbrada a botar la basura en los contenedores, y ahora se aburrió de esperar los camiones y vinieron a botar la basura aquí, incluso llegan desde otras poblaciones», agregó la dirigenta Paula Bastías.

Desde el Municipio reconocieron que el día de ayer se generó un problema de logística y que los camiones recolectores de basura estarán trabajando este miércoles hasta la medianoche.

«Ayer hubo un problema logístico de la empresa, por lo tanto lo que no se recolectó ayer se va a recolectar hoy, junto con los sectores que le debiera tocar hoy, que en este caso son el sector 3, todo lo que es Marchant, Clotario 1, Clotario 2, todo lo que es Campos de Hielo, Simpson, Oscar del Río, les debería tocar hoy. La empresa está trabajando hasta las 12 de la noche para poder recolectar toda la basura», respondió María José Espinoza, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Coyhaique.

Según el municipio los nuevos camiones recolectores de basura se encuentran aún en Chacabuco a la espera de desembarcar y se espera que lleguen en las próximas horas para solucionar este inconveniente.

Desde la Seremi de Salud indicaron que por el minuto no han iniciado procesos sancionatorios por el riesgo sanitario que podría conllevar la basura y precisaron que en la OIRS no han recibido denuncias formales, a pesar de ello indicaron que durante estos días intensificarán la fiscalización de este tema.