El cáncer continúa siendo la principal causa de muerte en Aysén

El Cáncer sigue siendo la patología que más muertes causa en la Región de Aysén. Según el último informe del INE, en el 2021 se registraron 146 fallecimientos por esta enfermedad en nuestra zona.

El cáncer de estómago es el de mayor prevalencia en Aysén, seguido por el de pulmón, mama y de vesícula.

Desde la Seremi de Salud mencionaron que el alto consumo de carnes es uno de los factores que incidiría en el desarrollo cáncer de estómago.

Según explicó la encargada de Cáncer en la Región de Aysén, Carmen Gloria Cuyul, «hay factores demostrados que tienen que ver con nuestra alimentación como el consumo de carnes rojas, consumo de carnes procesadas, consumo de sal y la obesidad, que también se ha demostrado como un factor de riesgo».

«Efectivamente hay factores de riesgo, tal como hay factores protectores, que en el caso del cáncer adulto podrían ayudar a prevenirlo en un 30% a 40%. Entre los tumores que causan más muertes, tomando un acumulado que tenemos desde el año 2001 al año 2017, están en general el cáncer de estómago, seguido del cáncer de pulmón y luego de vesícula. Si vamos por sexo, en mujeres el cáncer más prevalente es el de mama, seguido de muy cerca del de vesícula, y luego el de estómago» explicó Cuyul.

Febrero es el mes de concientización sobre el cáncer y sus efectos. Enfermedad, que también afecta a niños y niñas, por lo que la autoridad de salud recomendó a los padres continuar con los controles infantiles después de los 6 años.

«Si bien no tienen las mismas causas de muerte en el caso del cáncer infantil, es importante tener presente también a los niños ya que sabemos que ahí se forman nuestros principales hábitos, los que van a acompañar durante toda la vida. Pero para el cáncer infantil hay que estar atento a las señales de alarma. Desde los 6 años en adelante nos olvidamos un poco, así que es importante mantener al menos los controles anuales luego de los seis años», agregó Carmen Gloria Cuyul.

Muchas familias se ven en la obligación de continuar con sus tratamientos oncológicos fuera de la región, lo que además se traduce en gastos para los pacientes y sus familias.

«Se produce un desarraigo súper importante, porque la verdad es que hay varios procedimientos del punto de vista de una enfermedad oncológica que se tienen que realizar fuera de la región. Muchas veces resonancia magnética, muchas veces escáner, cuando no está disponible el de la región, radioterapias que se tienen que realizar fuera o quimioterapias, que nosotros no tenemos la factibilidad de realizarlas ya sea porque son hospitalizadas o por otros motivos. Es complejo para las familias porque implica un gasto de presupuesto, y que tiene que ver con otras cosas más, que no solo son traslado o alojamiento, sino que implica costos emocionales también súper grandes», comentó Carlos Sánchez, enfermero de quimioterapia.

El cuatro de febrero se conmemoró el Día Mundial Contra el Cáncer, una fecha que nos invita a tomar conciencia sobre esta patología y sobre los comportamientos de riesgo que podemos modificar para prevenirla.