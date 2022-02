Contraloría propone destitución de tres funcionarios del Gobierno Regional

El 13 de noviembre del 2020 la contraloría culminó la etapa de indagación en un sumario administrativo que involucra al Gobierno Regional, respecto de un proyecto antiguo sobre una minicentral hidroeléctrica para Puerto Gaviota.

El ente contralor, en su resolución ordena sanciones para 9 funcionarios del Gobierno Regional, y en el caso de tres de ellos, se propone que sean destituidos de sus funciones, entre ellos se encuentra el ex candidato a Diputado de RD, Julio Ñanco Antilef, quien también se posicionaba como la carta de Apruebo Dignidad para ser el futuro delegado presidencial de la Región de Aysén.

«Todo surge de una auditoría que realizó la Contraloría en el Gobierno Regional, en el marco de un proyecto que ejecutó el Gobierno Regional, que es la construcción de la microcentral hidroeléctrica, que es un proyecto que viene del año 2015 en el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet en el Plan de Zonas Extremas, que consideró distintas alternativas para resolver las necesidades de la comunidad», explicó Ñanco.

Julio Ñanco descartó que haya existido corrupción o algún tipo de hecho delictivo en el contexto de este trabajo realizado y que partió en el primer Gobierno de la presidenta Bachelet.

Además, explicó que tras esta propuesta de la contraloría, es la Gobernadora quien deberá ver si aplica o no lo mencionado en este informe tras el sumario realizado en la institución.

«Si bien el sumario es secreto, lo que puedo mencionar es que no hubo falta a la probidad, no hubo mala intención, robo, delitos o corrupción, y las observaciones son administrativas y no son graves. Por lo tanto todo el trabajo fue desarrollado con la supervisión de las jefaturas de ese entonces, y lo que corresponde ahora es esperar la resolución de la gobernadora, quien tiene las facultades de ver si aplica o no la sanción», agregó Julio Ñanco.

Si bien son tres a quienes se les ordena la destitución, hay otras personas a las que se les propone la disminución del sueldo en un 20 y 30% e incluso a uno de los investigados se le sancionaría con la suspensión del empleo por 60 días.

El proyecto en cuestión implicó una inversión de mil 600 millones de pesos y pese a todo no logró dotar de energía eléctrica a Puerto Gaviota, o al menos no durante las 24 horas, como se planteaba en su objetivo.

Pedimos pronunciamiento a la Gobernadora Regional, pero al cierre de esta nota no había emitido pronunciamiento.