Municipalidad de Aysén colaboró con vecinos en labores de limpieza de fosas sépticas

La Costanera Carlos Condell es una obra que buscaba otorgar una nueva cara al sector Pedro Aguirre Cerda en Puerto Aysén.

Lo que parecía un adelanto para este sector, generó finalmente perjuicios en los vecinos, ya que la construcción no contempló alcantarillado para las viviendas.

Se instalaron fosas sépticas, aunque es una medida insuficiente para los vecinos, que deben lidiar con rebalses y malos olores. Ante ello, el municipio colaboró días atrás en la limpieza de estos elementos.

«Nosotros del trabajo que se hizo de enrocado quedamos con un problema, porque acá no hay alcantarillado, entonces tuvieron que hacernos fosas dentro del sitio, pero con el tiempo se llena de agua las fosas, y hay que estar manteniéndolo. El municipio lo limpiaba pero hace tiempo que no pasaba. Entonces tenemos problemas en el domicilio porque el olor sube al lavaplatos, pero hay vecinos que tienen su baño desaguando dentro del mismo sitio. Es insoportable el olor que uno está respirando adentro de su casa», comentó la vecina Liliana Aguilar.

El proyecto de alcantarillado para estos vecinos está en vías de materializarse, aunque por ahora los vecinos requieren limpiezas con una mayor periodicidad para evitar que sus fosas rebalsen.

«Primero no se notaba mucho porque uno tenía tubos y salía al río, pero ahora no se puede hacer eso. No hay solución por ahora, porque tienen que hacernos todo el trabajo del proyecto, entonces mientras no vean ese tema es imposible el alcantarillado, así que por mientras tenemos que seguir con la limpieza del camión de la municipalidad», agregó Liliana.

Las autoridades comunales llegaron hasta el sector Costanera Condell para constatar en terreno los problemas asociados al rebalse de estos fosos sépticos, comprometiéndose en lo inmediato a la limpieza, a través de un camión, de los desechos contenidos en estas estructuras de plásticos.

«Tuvimos un llamado de los mismos vecinos del sector preocupados por el tema de las fosas que tienen acá en sus casas. Conversamos con varios vecinos acá, y todos señalaban lo mismo, la necesidad del camión limpia fosas que viniera a hacer las visitas, y la preocupación que tienen por el proyecto de alcantarillado, que es histórico, son muchos años de espera a que la autoridad estuviera acá. Así que llegó el camión, limpió a un par de vecinas las fosas de sus viviendas y con el compromiso de que en los próximos días se hará a los otros vecinos también. Además también se les explicó en qué proceso está este proyecto. Agradecemos a la autoridad comunal que nos haya acompañado y así en cierta medida dar un poco de tranquilidad a los vecinos», comentó la concejala Tatiana Villarroel.

Una obra que contempló un enrocado, el que tuvo un costo de más de 5 mil millones de pesos, pero que está carente de alcantarillado para más de un centenar de familias, que deben lidiar aún con desechos en fosas sépticas, que cada cierto tiempo generan mal olor y complicaciones sanitarias en el sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén.