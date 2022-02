Coyhaique será parte de la ruta del raid de ciclismo solidario FireFlies

Fireflies Patagonia, el evento de ciclismo solidario que busca impactar en su primera versión en Coyhaique.

El mirador Río Simpson fue el lugar escogido esta mañana para dar a conocer esta iniciativa, un raid no competitivo que tiene un solo objetivo: Ayudar a los niños y niñas con cáncer que pertenecen a la fundación “Vivir Más Feliz”.

«Los ciclistas, que son 24 ciclistas, están recaudando fondos para los niños de la Fundación Vivir más feliz, que es una fundación que trata a los niños con cáncer en todo Chile, pero tiene el centro hoy en día en Santiago, y están comenzando a construir el nuevo centro en Temuco. También parte del dinero recaudado va a la Fundación Blood Cancer UK, que es una fundación en Inglaterra», comentó Carola Fresno, productora de Fireflies Patagonia.

La cita comienza el 3 de marzo en territorio aysenino, un recorrido duro, que busca hacer una semejanza con los que viven día a día los niños con cáncer.

«Lo que se hace es asemejar, o querer asemejar, bajo ningún caso se logra, el día a día de un niño con cáncer. Es por esto que los riders no saben la ruta. Se les va contando un día antes, por eso yo no les puedo contar la ruta completa tampoco. Y en el fondo es esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar el día siguiente. Los riders pedalean todos juntos, y si hay uno que llega antes al destino se tiene que devolver a buscar al último. Porque esto es un trabajo en equipo. Una persona con cáncer necesita su equipo, necesita a su familia, y esto es lo que se trata de llevar a la ruta. Firefly significa luciérnaga en inglés. La luciérnaga lo que hace es generar energía y genera su luz a través del movimiento», agregó Fresno.

El municipio decididamente apoyó esta iniciativa, ya que aseguran, visibiliza a Coyhaique como destino de deporte aventura.

De hecho, el día 10 de marzo se contempla una actividad masiva con la comunidad local, una invitación a pedalear junto a los participantes oficiales de la actividad.

«Esto es un posicionamiento también a la Patagonia. Ellos confían y ven que Coyhaique y la Patagonia aysenina, es claramente un destino de deporte, de aventura, y en ese sentido mezcla el turismo, el deporte, la aventura y algo tan noble como el apoyo no solo a fundaciones nacionales sino que también internacionales», agregó el alcalde Carlos Gatica.

Quien valoró la realización de este raid solidario fue el mayor exponente del ciclismo regional, José Luis Rodríguez.

«Cuando me hablaron de Fireflies, para mí fue algo super emotivo, porque representar una agrupación que mueve plata para estos niños que lo necesitan, eso ya me llena, me motiva. Y cuando me invitaron dije que sí, y vamos a dar lo mejor para recaudar platita para esta fundación», comentó el ciclista regional.

Esta es la sexta versión de Fireflies, pero la primera que se realiza en la Región de Aysén, la que se extenderá por 10 jornadas, donde cada corredor recorrerá más de un centenar de kilómetros diarios, buscando recolectar fondos para la intensa lucha que viven a diario niños con cáncer.