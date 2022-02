Ganadero de Los Torreones denunció nulo avance en investigaciones por abigeato

Hay preocupación en pequeños ganaderos del sector del kilómetro 26, en cercanías de Villa Los Torreones en la comuna de Aysén, debido al constante robo de animales en dicho punto.

Esto genera un evidente perjuicio económico a los pequeños ganaderos locales.

«Ya van varios años que nos llevan robando. Porque no digamos que es abigeato, esto son gallos que andan robando, le cambian el nombre nomás. El lunes en la tarde se nota que carnearon, porque yo fui el martes en la mañana y encontramos las vísceras de los animales en la entrada del portón. Van una vaquilla y un ternero este año», comentó José Ismael Paredes.

Para el ganadero afectado, estos robos de animales son constantes, y con la misma constancia ha realizado las denuncias ante ambas policías, incluso entregando datos de quienes podrían estar vinculados a los ilícitos, pese a ello, no han existido resultados.

«Se hacen las denuncias correspondientes pero no pasa nada. Cuando dimos incluso con el número de la patente de un vehículo que estuvo el día antes, que los vimos ahí, y al otro día el animal ya lo habían carneado. Entonces uno da los datos y no pasa nada con la policía. ¿Qué saco con dar cuenta?, ya he dado cuenta varias veces y no pasa nada», agregó José.

Desde la PDI respondieron que ellos investigan cada hecho que les ordena la Fiscalía Local porteña.

«Nosotros, si él tiene algún tipo de denuncia, algún tipo de acusación, nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder recibirlo acá en la PDI, y efectivamente si es que el hace un emplazamiento a las policías, el tendrá sus argumentos. Nosotros solamente vamos a mencionar que damos cumplimiento a las órdenes del Ministerio Público, y todos los antecedentes que nosotros recopilamos de las investigaciones las ponemos al Ministerio Público y es la fiscalía quien recepciona esto y ellos hacen la investigación propiamente tal. Como PDI en conjunto con otros organismos estamos en constantes conversaciones y realizamos fiscalizaciones y procedimientos en conjuntos para poder aminorar este hecho que en la región es bastante recurrente», comentó el subprefecto Claudio Reyes, de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente.

La falta de resultados en las investigaciones en torno al robo de animales, frustra y es lamentada por este pequeño ganadero, quien hace un llamado a las policías a indagar y tener resultados ante las denuncias que realiza.