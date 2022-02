Gobernadora se refirió a sanciones propuestas por Contraloría a raíz de sumario por construcción de microcentral hidroeléctrica de Puerto Gaviota

Continúan las reacciones tras el informe de la Contraloría que ordenó sanciones de diversos tipos para funcionarios del Gobierno Regional, tras un sumario por un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica construida en Puerto Gaviota.

Recordemos que este sumario ordenó la destitución de los funcionarios del Gobierno Regional Julio Ñanco, Juan Francisco Valenzuela y Patricio Leiva. En su oportunidad el ex candidato a diputado de Revolución Democrática, Julio Ñanco, conversó con Radio Santa María y aseguró que es la Gobernadora quien tendrá la última palabra, toda vez que lo que viene de contraloría es solo una recomendación de las sanciones que se deberían aplicar.

«El sumario es secreto. Lo que puedo mencionar es que no hubo falta a la probidad, no hubo mala intención, robo, delitos o corrupción, y las observaciones son administrativas y no son graves. Por lo tanto, todo el trabajo fue desarrollado también con la supervisión de las jefaturas de ese entonces, y lo que corresponde ahora es esperar la resolución de la gobernadora para ver si aplica o no las medidas de las sanciones», explicó Julio Ñanco.

Esta jornada conversamos con la Gobernadora Regional Andrea Macías, quien aclaró que ninguna de las personas mencionadas en dicho informe están vinculadas a pérdida de recursos ni desvíos de fondos, por lo que dijo, el 3 de marzo habrá una respuesta con anuncios sobre aquello.

«Efectivamente tenemos un plazo de respuesta hasta el 3 de marzo. Nosotros, dado que soy la persona que me corresponde tomar la decisión, no me puedo pronunciar de manera acabada, pero sí dar la tranquilidad de que estamos revisando con un equipo jurídico, un equipo técnico, de manera muy exhaustiva, aclarar que aquí no se ha perdido ningún peso. Aquí no hay nadie que esté vinculado a un tema de recursos. Hay procedimientos administrativos que ha revisado Contraloría y en los cuales ha detectado algunas falencias, así que con posterioridad al 3 de marzo vamos a poder conocer la resolución final», comentó Macías.

La autoridad prefirió no ahondar en las determinaciones que se tomarán y esperará que se cumpla el plazo entregado por el ente contralor para comunicar su decisión por esta investigación.