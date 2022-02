Continúan las alzas: Colectivos subirán sus precios en Coyhaique

Se viene un alza de las tarifas de los taxis colectivos en la comuna de Coyhaique, esto a partir del día 28 de febrero.

Una situación que se gatilla por el constante incremento en el valor de los combustibles. Desde la Federación del Transporte Público de Aysén aseguran que fue un alza inevitable, sobre todo en un contexto donde la gasolina de 95 octanos ya está cerca de los 1.100 pesos.

«Va a subir sus tarifas a 700 pesos en el día, de 7hrs a 21hrs; de 21hrs a 24hrs a 800 pesos, 800 domingos y festivos, y el trasnoche va a ser de 1000 pesos. En este momento el trasnoche no se está realizando por el asunto de la pandemia. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones un proyecto para hacer paradero diferido en la noche. Entonces, que los taxis estén en una parte y cuando ya tengan tres o cuatro pasajeros puedan salir, para que sea más rentable para todos y más seguro para el conductor y la ciudadanía», comentó Fernando Figueroa, dirigente de la Federación de Transporte Público de Aysén.

En la región el aumento se detuvo por tres semanas en el mes de noviembre, por un congelamiento de precios.

Pero a nivel nacional, este jueves, se concretó la vigésima séptima alza consecutiva, con un promedio de incremento del valor en 6 pesos por litro de combustible.

Lo anterior ha afectado incluso el flujo de taxis colectivos en las calles de la capital regional.

«Nuestra idea no es aprovecharnos. Tampoco estamos cobrando el 100%. Que la gente prefiera la locomoción y nosotros vamos a tratar de incentivar que los colegas sigan trabajando. Porque en este momento hay muchos colegas que no quieren trabajar porque no alcanzan a hacer su cuota los conductores. Todo ha subido, neumáticos, repuestos, pero en forma, cuarenta, cincuenta, sesenta por ciento, algunos insumos de los colectivos. A nosotros no nos gustaría subir la tarifa, pero la bencina, la más corriente, esta a 1100, 1050 va a quedar ahora», agregó Figueroa.

Los colectiveros en Coyhaique asumen que una rebaja al impuesto específico podría colaborar con la mantención de precios, señalando que el gravamen es absorbido mayormente por el transporte menor y sus usuarios.

«Estamos desde el año 2012 con este asunto tratando de bajar el impuesto específico, que en este momento vienen siendo como 350 pesos por litro. Si eso bajara, las tarifas podrían estabilizarse. No podríamos prometer que van a bajar, pero se estabilizaría el precio. Corresponde más o menos al 8% del presupuesto nacional, entonces se comprende que si lo bajan, de alguna otra parte lo sacarían. Ahora, una solución es que el impuesto lo pagáramos todos los chilenos, porque en este momento el impuesto específico solo lo paga la gente de más abajo, los transportistas menores, en cambio las grandes mineras, las navieras, vías aéreas, no lo cancelan», finalizó el dirigente de la Federación de Transporte Público de Aysén.

La tarifa a partir del 28 de febrero llegará a los 700 pesos, aumento que los usuarios del transporte público local deberán considerar en su presupuesto familiar.