Dos Seremis UDI en la terna para asumir como Director Regional de Servicio Mejor Niñez

A nivel país y en regiones se ajustan los últimos detalles para lo que será el cambio de Gobierno el próximo 11 de marzo. Sin embargo hay quienes no quieren aparentemente alejarse de los servicios públicos.

Resulta que actualmente el nuevo Servicio Mejor Niñez se encuentra realizando los concursos para quienes ostentarán la responsabilidad de directores regionales y causa sorpresa al saber que hay dos SEREMIS UDI y una directora de servicio que buscan quedarse con este cargo, lo que fue criticado por apruebo dignidad, desde donde le pidieron tener dignidad a las autoridades salientes.

«El tiene que ver un poco con, cómo yo camino por la calle. Yo no me imagino como esta gente va a afrontar el 11 de marzo. A mi personalmente me daría una vergüenza tremenda, yo no sé si ellos la tienen, si hay un tema de dignidad. Qué piensa la gente de su coalición, porque obviamente como en todo grupo humano, hay gente que cree en los principios fundamentales de lo que es su mirada política y económica de una sociedad», comentó Patricio Sanhueza, dirigente de Revolución Democrática.

Además, el dirigente de Revolución Democrática, dijo que no sería el único servicio en el que están intentando apernar a militantes de partidos del actual Gobierno.

«Creo que no son los únicos casos. Esta cuestión los últimos meses ha encendido las alarmas en muchas asociaciones de funcionarios, gremios, desde la ANEF, tenemos la situación a nivel nacional del Registro Civil, en mi propio trabajo tenemos situaciones bien particulares, de gente que fue contratada saltándose toda la carrera funcionaria, gente que derechamente estaba mal evaluada y que fue contratada saltándose a todo el resto de su estamento, y así muchos casos más. La verdad es que no parece bien, la gente que está participando en esto no tiene dignidad», finalizó Sanhueza.

Pedimos al Gobierno un pronunciamiento, sin embargo y tras reiteradas versiones extraoficiales, decidieron no hablar sobre lo que está ocurriendo, eso sí, confirmaron que hay un concurso público donde se definió la terna y que personas con cargos en esta administración se encuentran liderando el listado.