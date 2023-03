Contraloría iniciará investigación en el Gobierno Regional por actuar de manera pasiva en causa judicial que involucra a ex presidente del CORE Julio Uribe

La Contraloría Regional de Aysén iniciará una investigación sumaria al interior del Gobierno Regional con la finalidad de establecer si existen o no, responsabilidades administrativas, por no haber llevado adelante un proceso judicial en contra del ex consejero regional y actual alcalde de la comuna de Aysén Julio Uribe Alvarado, quien habría utilizado más de 24 millones de pesos en arriendo de vehículos cuando ejerció el cargo de presidente del consejo regional.

Según el último documento emitido por Contraloría, la investigación que desarrollarán busca establecer por qué el GORE actuó de manera pasiva en la tramitación de la causa judicial contra Uribe, la que fue desestimada mediante resolución el pasado seis de marzo.

Desde el Gobierno Regional, la Gobernadora Andrea Macías indicó que continuarán con el proceso judicial correspondiente en este caso, facilitando los antecedentes al órgano investigador.

Audio: Andrea Macías, Gobernadora Regional de Aysén

Desde el Consejo Regional, Omar Muñoz vicepresidente de la comisión de régimen interno señaló que el tema se abordará y fiscalizarán el cumplimiento de las instrucciones de Contraloría, pues además se otorgaron diez días de plazo para informar cómo recuperarán los dineros.

Audio: Omar Muñoz, consejero regional vicepresidente comisión Régimen Interno

Las indagatorias contra Uribe comenzaron el año 2020, con una consulta enviada por la ex administración del GORE a Contraloría, solicitando pronunciamiento respecto de si correspondía o no, el pago de recursos en arriendo de vehículos al presidente del Consejo Regional.

Con fecha primero de julio de 2020, el GORE interpuso en el Juzgado de Letras de Aysén una demanda de cobro contra Uribe por 24 millones 954 mil 300 pesos, correspondientes a gastos que habrían sido catalogados de indebidos por el órgano contralor.

Conversamos con Julio Uribe, quien compartió con Santa María su versión de los hechos, explicando el origen del arriendo del vehículo.

Audio: Julio Uribe, ex consejero regional y actual alcalde de la comuna de Aysén

Uribe indica que por estos hechos las responsabilidades son del Gobierno Regional, pues el gasto fue autorizado por los equipos profesionales, y los servicios fueron rendidos con las facturas correspondientes.

Audio: Julio Uribe, ex consejero regional y actual alcalde de la comuna de Aysén

Mientras Uribe manifiesta su inocencia en este caso, el Gobierno Regional deberá explicar ante Contraloría su pasivo actuar en la causa judicial con el ahora alcalde de la comuna de Aysén, con la finalidad de conseguir el reintegro de más de 24 millones de pesos.