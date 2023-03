Anuncian término de subsidio aéreo entre Coyhaique y Chile Chico

El próximo 31 de marzo será el último día que operará el subsidio aéreo entre Chile Chico y Coyhaique. Así lo informó el alcalde de la comuna homónima, tras recibir la información de la empresa que realiza el tramo, transportes San Rafael.

Recordemos que este subsidio se implementó tras las fallas reiteradas que presentaron las barcazas a cargo de la conectividad lacustre entre Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico; y según cifras del municipio, con los diez viajes semanales que se realizaban se llegó a transportar 600 personas al mes.

El jefe comunal acusó que esta es una decisión arbitraria del gobierno y que aún no reciben información oficial, más que lo explicado desde la empresa aérea.

Audio: Luperciano Muñoz, alcalde comuna de Chile Chico

Desde la Seremi de Transportes ratificaron el término del subsidio, aclarando que su implementación desde un comienzo tuvo por finalidad solucionar la contingencia que se generó por la falla de las barcazas.

Audio: Claudia Cantero, seremi de Transportes y Telecomunicaciones

Para el municipio la mantención de este subsidio es relevante, pues disminuye considerablemente los tiempos de traslado de los vecinos. Habitualmente un viaje en barcaza entre Chile Chico y Coyhaique se extiende por cinco horas, mientras que en avión se reduce a 20 minutos. Además es una alternativa cuando las barcazas, ya sea por condiciones mecánicas o climáticas, no pueden zarpar.

Audio: Luperciano Muñoz, alcalde comuna de Chile Chico

Desde la Seremi de Transportes manifestaron que existe un real interés por diversificar los modos de transporte hacia Chile Chico y que por ello se implementó de manera permanente el subsidio terrestre que comenzó a operar a comienzos de este año.

Audio: Claudia Cantero, seremi de Transportes y Telecomunicaciones

Finalmente, se debe agregar que desde el municipio de Chile Chico esperan recibir respuesta no solo al término de subsidio aéreo, si no que a los trabajos que se están desarrollando en la pista del aeródromo que mantiene cerca de 600 metros con trabajos inconclusos, dado que la empresa solicitó un término anticipado del contrato y aún no se reanudan las reparaciones.