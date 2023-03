Tras fallo de la Corte: Junaeb aplica modificaciones para garantizar servicio de alimentación escolar

La Directora Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Camila Rubio estuvo de visita en la región y en ese contexto comentó a Santa María que ya cuentan con un plan de contingencia para enfrentar eventuales problemas en los servicios de alimentación escolar. Esto luego del fallo de la Corte Suprema que reconoce los problemas en el servicio y obliga al organismo a tomar medidas preventivas tras una denuncia interpuesta por el municipio de Coyhaique.

Rubio reconoció que 2022 fue un año complejo para proveer los servicios de alimentación, situación que se intentó subsanar a contar del segundo semestre, cuando asumió el cargo.

Audio: Camila Rubio, Directora Nacional de Junaeb

Junaeb genera una división geográfica de tres macrozonas del país para levantar las licitaciones, en ese contexto Aysén mantiene un contrato nacional de alimentación escolar adjudicado hasta febrero de 2024, por ello a mediado de este año se comenzará a trabajar en la licitación que regirá para el próximo periodo escolar.

Mientras ello no suceda la Corte Suprema fue clara, e indicó que Junaeb debe tomar los resguardo para garantizar la alimentación de los niños y niñas, recurriendo a proveedores locales de ser necesario. A juicio de la Directora Nacional, las fiscalizaciones y supervisiones que han realizado a la fecha, les permiten prever que no habrá dificultades este periodo escolar.

Audio: Camila Rubio, Directora Nacional de Junaeb

El pasado 21 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció y acogió el recurso de protección presentado por el Municipio de Coyhaique por incumplimientos en la alimentación escolar, instruyendo a Junaeb que adoptara medidas en un plazo no superior a los 30 días para que la situación no se vuelva a repetir. El mismo fallo señala que la solución debe ser inmediata y que se deben adoptar las modificaciones necesarias al contrato con la empresa Hendaya S.A.C. para garantizar el servicio. Algo que hasta ahora, pareciera estar dando resultados pues no se han recibido nuevas denuncias sobre este tema.