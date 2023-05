Municipio responsabiliza a administración anterior por deficiente rendición de recursos SEP

El alcalde de Coyhaique Carlos Gatica se refirió a la multa de 50% que el Ministerio de Educación le aplicó a la Subvención Escolar Preferencial SEP de la comuna, por una mala rendición de recursos correspondiente al periodo 2021.

El jefe comunal indicó como responsable al ex encargado de remuneraciones del Departamento de Educación Municipal, quien habría sido parte de la administración de su antecesor, el ex alcalde Alejandro Huala. En ese contexto, indicó que “de acuerdo a lo observado por los funcionarios al interior de la dirección, se acostumbraba a no llevar un registro de los gastos”, esto a pesar de que cuando correspondía realizar la rendición ya había asumido como alcalde Gatica, pues la entrega de cuentas del año 2021, se realiza al año posterior, es decir en 2022.

Gatica señaló que los antecedentes de este hecho están en Contraloría y además en el Ministerio Público, pues podrían revertir carácter de delito.

Audio: Carlos Gatica, alcalde comuna de Coyhaique

Según detallaron desde el municipio, cuando se constató que no existía la posibilidad de rendir la totalidad de los recursos recibidos por concepto de subvención, se presentaron oficios y correos electrónicos a la Superintendencia de Educación para que se reabriera la plataforma electrónica donde se realiza esta acción. Se les habría señalado que esto no era posible y en un comunicado la municipalidad indica que incluso “se reiteró la solicitud en abril y julio de 2022, instancias donde la Superintendencia de Educación señaló el impedimento de reabrir su plataforma”, ente ello, fue recién en septiembre de 2022 que se logra justificar los dineros.

Todo esto se tradujo en la aplicación de una multa al municipio desde la Subsecretaría de Educación, por ello durante 2023 solo recibirán el 50% de la subvención escolar preferencial, lo que equivale a un 2,5 por ciento menos de recursos estatales indicaron desde el municipio.

Sobre este hecho, Santa María conversó el martes con el Departamento de Educación Municipal, quien señaló que la falta de estos dineros podrían repercutir en la adquisicón de insumos para los colegios e incluso en el pago de remuneraciones a los equipos. Esto fue desmentido por el alcalde Gatica.

Audio: Carlos Gatica, alcalde comuna de Coyhaique

Cabe señalar que el municipio de Coyhaique apeló a la resolución adoptada por la Subsecretaría de Educación, por ello se encuentra a la espera de la resolución que adopte dicho servicio para conocer si se mantendrá o no, a lo largo del año, esta sanción económica por concepto de Subvención Escolar Preferencial.