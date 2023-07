Municipio de Coyhaique deberá cancelar $57 millones por término anticipado de arriendo

Juzgado de Letras de Coyhaique acogió demanda contra la municipalidad de Coyhaique y la obliga a pagar $57 millones por desahucio

El juez subrogante Felix Ascencio falló en contra de la municipalidad de Coyhaique en su demanda de término de contrato por incumplimiento de obligaciones en contra de la sociedad educacional Antoine de Saint Exupery Ltda, obligándola a pagar una cláusula penal de $57 millones.

La causa, que data del 31 de mayo del año 2022, tuvo su origen luego que el 4 de abril del mismo año, se informará de un fuerte movimiento y crujido en el inmueble ubicado en calle Errázuriz #532, lugar en que se emplazan las dependencias administrativas y sala de reuniones de la I. Municipalidad de Coyhaique y donde fueron evacuadas unas 100 personas.

Uno de los fundamentos que tomó en consideración el juez Ascencio para no acoger la tesis de la municipalidad fue que “la demandante no elaboró ni presentó ningún otro informe que dialogara con el de la demandada, con similar nivel de facturación técnica y época de realización, que pudiese contradecir fundamente dicho informe. Por este motivo, no hay evidencia que sustente la existencia de fallas estructurales en el edificio del inmueble objeto de autos” agregando sobre lo mismo que “otras situaciones como humedad de los baños, corresponden a problemas de mantención de responsabilidad de la demandante de acuerdo al contrato, y no a fallas estructurales”.

Estos antecedentes fueron abordados por Reinaldo Reyes Garrido, director jurídico de la municipalidad, quien comentó que el pasado viernes fueron notificados de la sentencia

Audio: Reinaldo Reyes Garrido, Director Jurídico Municipalidad de Coyhaique

Cabe consignar que el contrato de subarriendo fue firmado bajo la administración del exalcalde Alejandro Huala, con fecha 6 de julio del 2017, y establecía un uso de ocho años, por un monto mensual que ascendía a $9.5 millones.

Por último, desde la casa edilicia informaron que están analizando la sentencia para ver si recurren de nulidad o no, instancia que debería realizarse ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique dentro de los próximos 10 días.

Audio: Reinaldo Reyes Garrido, Director Jurídico Municipalidad de Coyhaique

Radio Santa María y TV intentó conocer la versión de la contraparte, y si bien, se atendió nuestro llamado, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta tras el fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de Coyhaique.