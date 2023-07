Organizaciones de DD.HH participan en taller para conmemorar 50 años del Golpe

En el marco de los 50 años del Golpe de Estado, la Seremi de la Culturas y el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), realizaron un Taller Autobiográfico, como parte de la actividad denominada “Cartas para el Futuro: Diálogos Epistolares por la Memoria”, instancia que tiene como fin mantener viva la memoria en torno a esta época.

La idea de estos encuentros es reflexionar, contar de forma personal e íntima y entregar un mensaje de esperanza para las futuras generaciones, en un país que se construye entre todos.

Audio: Elena Zúñiga, Agrupación ex presos políticos José Felmer Klenner y Mirta Villaseca, Agrupación Flores Nativas

La memoria no solo es recordar lo que pasó, que no debería suceder nunca más, sino que también es futuro, aprender y mantener vivo el sueño de vivir en un mejor país, uno con verdad, justicia, reparación y no repetición, siendo precisamente esto lo que se busca resaltar desde la Seremi de Cultura.

Audio: Felipe Quiróz, Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio y Ana María Navarrete, Directora Prais región de Aysén

Esta actividad forma parte de todos las instancias que se están desarrollando a nivel país en conmemoración a los 50 años del Golpe de Estado y que tiene por objeto mantener la memoria viva y forjar desde ahí un futuro democrático para el país.