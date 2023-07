Hombre que huyó tras atropellar y dar muerte a su víctima es condenado a cuatro años de presidio

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a cuatro años de presidio a un sujeto, por no haber detenido la marcha, no prestar ayuda y no dar cuenta de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado y en el cual resultó una persona fallecida.

El Tribunal, tras el juicio desarrollado en su contra condenó al imputado además a la inhabilidad perpetua para conducir vehículos, más el pago de una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, en calidad de autor del delito que ocurrió en agosto del año pasado en la comuna de Aysén.

En primera instancia, el imputado fue absuelto del cargo de cuasidelito de homicidio.

Audio: Rosalía Mansilla, Jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique

En cuanto a los demás hechos, el fallo de los magistrados, fue unánime, respecto de su responsabilidad en este accidente.

Audio: Rosalía Mansilla, Jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique

Cabe recordar que los hechos por los cuales se encontró culpable a este hombre, datan del pasado 20 de agosto del año 2022, cuando alrededor de las 23 horas conducía una camioneta por la calle Bernardo O’Higgins de la comuna de Aysén, y tras pasar el puente del sector Aguas Muertas, en la calzada, impactó con el vehículo al peatón Julio Humberto Ruiz Mansilla, quien salió proyectado hacia un costado de la vía.

Producto de lo anterior, la víctima resultó con diversas lesiones que derivaron en su fallecimiento. El imputado, pese a percatarse del accidente, no detuvo la marcha ni prestó ayuda a la víctima, como tampoco dio cuenta del hecho a la autoridad policial más próxima, limitándose a huir del lugar.