Paro de Profesores: : En diciembre gobierno presentará plan para pago de Deuda Histórica

Los profesores de todo el país están desarrollando un paro de advertencia de 48 horas. Jornada de movilización que comenzó el miércoles y continuó este jueves, suspendiendo clases en las escuelas y liceos municipalizados.

La razón de la movilización que incluye a la región de Aysén, es exigir que el gobierno cumpla con su promesa de comenzar el pago de la deuda histórica con los docentes, problema que se arrastra desde la dictadura, cuando se traspasa la educación desde el Estado hacia los municipios, pues estos organismos no les reconocieron reajustes salariales que por Ley les correspondían a los profesores.

Al menos a nivel regional, el gobierno salió a responder, a través de la Seremi de Educación Isabel Garrido, quien planteó que en diciembre se dará a conocer el plan de trabajo para abordar, al menos, los casos más urgentes.

Audio: Isabel Garrido, Seremi de Educación

La Seremi de Educación invitó a los profesores a seguir con el diálogo, indicando que ese trabajo es el que les ha permitido abordar diversas materias, pero que esto, debe ser con los alumnos en las aulas.

Audio: Isabel Garrido, Seremi de Educación

Hasta ahora el paro de profesores no ha afectado la entrega de servicios elementales para los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas, como la alimentación. Derecho que se seguirá entregando incluso si el paro se extiende, medida que no ha sido descartada por el Colegio de Profesores en caso de no recibir una respuesta favorable a su demanda.