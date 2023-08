Alcalde de Guaitecas cuestiona recurso que paralizó el acuerdo de zonas contiguas

El alcalde de Guaitecas, Marcos Silva, cuestionó la decisión de la municipalidad de Aysén y los pescadores de esa comuna, en torno a interponer el recurso de protección que hoy tiene paralizado el acuerdo de zonas contiguas y con ello detenidas todas las actividades extractivas del recurso erizo en la comuna.

Según explica Silva, el rechazo radica en que esta suspensión del acuerdo ha gatillado la imposibilidad de llevar erizo a las plantas de proceso en Chiloé, puntualmente a Quellón, lo que ha acarreado dificultades económicas para quienes viven de la pesca en Melinka y Repollal.

El alcalde indicó que tanto los que interpusieron el recurso, como las autoridades gubernamentales vinculadas a la pesca, deben responder por lo que está sucediendo en la zona norte de la región, pues no han ponderado la magnitud del problema que vive el sector pesquero artesanal.

Audio: Marcos Silva, alcalde comuna de Guaitecas

El problema, añadió el alcalde de Guaitecas, es que, si bien el sector pesquero artesanal puede extraer recursos en la región, finalmente no tiene dónde comercializarlos, pues mientras los agentes extractivos de la Región de Los Lagos no puedan venir a desarrollar faenas en aguas regionales, no abrirán mercado en sus plantas de proceso para los recursos de Aysén, que se extraen principalmente en la comuna de Guaitecas.

Audio: Marcos Silva, alcalde comuna de Guaitecas

Cabe señalar que la comuna de Guaitecas es la que más pescadores tiene inscritos en ambas regiones para desarrollar faenas extractivas de uno de los tres recursos que se incorporaron al acuerdo de zonas contiguas, entre ellos el erizo y así se hizo notar en la última votación para ratificar el acuerdo, pues en Melinka votaron 103 personas a favor y 21 en contra; en Quellón votaron 33 personas a favor y 2 en contra; en Puerto Cisnes votaron 3 personas por rechazar y 5 los hicieron a su favor y en Aysén, que es desde donde se generó el recurso de proyección, votaron 13 por rechazarlo y 6 por aprobarlo, así como en Puerto Aguirre, también de la comuna de Aysén, en donde 33 personas votaron en contra y una a favor.