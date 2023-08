Corte de Apelaciones declaró admisible recurso por poda y tala de árboles en Coyhaique

La jornada del lunes la Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso de protección que presentó un grupo de ciudadanos de la capital regional por lo que consideran la “masacre de los árboles”, en razón del actuar de la municipalidad con una serie de plantas de distintas zonas de la ciudad.

Por lo mismo, se decretó la orden de no innovar y con ello, la municipalidad no podrá continuar con el proceso anunciado el mes pasado; lo anterior hasta que la corte decida acoger o no el texto ingresado, el cual debería ser revisado en las próximas semanas.

Audio: Peter Hartmann, arquitecto y ambientalista

Según explicaron desde la municipalidad de Coyhaique, lo resuelto fue comunicado el pasado día lunes, y de ahora en más tienen 5 días para responderle a la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Audio: Gabriela Retamal, alcaldesa (s)

La misma Gabriela Retamal justificó la acción ya que hace 15 años que no se realizaba una poda en el perímetro de la plaza, señalando además que se habían registrado accidentes por el mal estado de los árboles.

Audio: Gabriela Retamal, alcaldesa (s)

En su oportunidad, desde la Ilustre Municipalidad de Coyhaique informaron con fecha 15 de julio que la tala de dichos árboles consistía en una poda de formación en algunos casos, indicando además que en otros se advirtió enfermedad – raíces expuestas – y falla mecánica – en estado de pudrición – y que podrían generar un riesgo de caída y que serán reemplazados por especies nativas.