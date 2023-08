Continúa el paro luego que reunión entre asistentes de la educación y Mineduc terminara sin acuerdo

Decepcionados se mostraron los asistentes de la educación de la región de Aysén al no existir una respuesta formal por parte del ministerio de Educación a su demanda de asignación de zona a contar del próximo año.

Cabe recordar que aquello implicaría una inyección de recursos del orden de los 2.400 millones de pesos y así otorgarle el beneficio a cerca de 1.500 personas.

Por lo mismo, durante esta mañana los asistentes se manifestaron por décimo cuarta jornada consecutiva, llegando hasta la Delegación Presidencial Regional para reunirse con Rodrigo Araya y manifestar su molestia.

AUDIO: Valentina Millalonco, Psicopedagoga Escuela Pedro Quintana Mansilla

La decepción pasa por la no respuesta del ministro Marco Antonio Ávila, de quien pensaban que les iba a dar una respuesta positiva. No gustó el anuncio de la visita de la subsecretaria Alejandra Arratia; indicando que de no prosperar su demanda seguirán en las calles.

AUDIO: Mireya Mejías, Asistente de la educación Liceo Ricardo Navarrete Barria

Desde el gobierno por su parte, el Delegado Presidencial Regional valoró la disposición de la administración Boric de dialogar con la esperanza de seguir avanzando para solucionar el problema.

AUDIO: Rodrigo Araya, Delegado Presidencial Regional

Así las cosas, de momento lo único nuevo es que está agendada una visita de la subsecretaria de educación Alejandra Arratia para el próximo día jueves en recinto a definir.