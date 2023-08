Más 89 pericias psiquiátricas están pendientes por falta del perito en el SML

La semana pasada, informamos del ataque de un hombre de 38 años, quien golpeó a su madre en la localidad de Villa Ortega. En la audiencia de formalización, quedó de manifiesto una situación que preocupa al sistema judicial local, que es la falta de un perito psiquiátrico en el Servicio Médico Legal.

La ausencia de este profesional genera trastornos, ya que son decenas los informes psiquiátricos que no han podido ser realizados, afectando por igual el trabajo de la Defensoría Penal como del Ministerio Público, ya que al no contar con este antecedente clave, es imposible determinar la inimputabilidad o no de un detenido, cuando existen atisbos de una enfermedad mental que pudiera haber gatillado la ocurrencia de un delito.

Audio: Jorge Moraga / Defensor Penal Público

De hecho en audiencia, el magistrado del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Juan Patricio Silva, ordenó de manera verbal que se aplique una pericia psiquiátrica a la brevedad al imputado, ello bajo apercibimiento de arresto contra la directora del SML, en caso de no concretarse lo instruido.

Acudimos al Servicio Médico Legal, quienes confirman esta realidad, asegurando que se hacen esfuerzos por poder avanzar en las pericias psiquiátricas requeridas por los organismos que imparten justicia penal.

Audio: Catherine Sandoval / Directora Servicio Médico Legal Aysén

La situación es delicada, ya que lo que emane del trabajo de un perito es fundamental para decretar la imputabilidad de un detenido y procesarlo por el sistema de justicia penal.

No solo basta con la evaluación y un informe, sino que el profesional debe participar de juicios orales, lo que complica la búsqueda de un médico dispuesto a aquello.

Audio: Catherine Sandoval / Directora Servicio Médico Legal Aysén

A esta preocupante situación, se suma el hecho que solo este año se incrementaron al doble las causas que requieren un perito psiquiátrico en la región, por lo que el sistema no da abasto para resolver los requerimientos judiciales.

Audio: Catherine Sandoval / Directora Servicio Médico Legal Aysén

Esta situación se está resolviendo, contratando por un tiempo limitado, los servicios de una psiquiatra para avanzar en la emisión de informes, algo a todas luces que no es suficiente y que retrasa el poder impartir justicia en la zona, marcada por el aumento de enfermedades mentales post pandemia.