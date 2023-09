Fiestas Patrias: Realizan campaña de prevención de accidentes

A 48 horas de que se inicie el fin de semana, y con ello el puntapié de las Fiestas Patrias, desde la comisión regional de seguridad de tránsito (Coreset) simularon un accidente de tránsito en calle Francisco Bilbao esquina Prat donde un matrimonio perdió a su pequeño hijo luego de colisionar contra un poste a causa del consumo de alcohol y el no uso del sistema de retención infantil.

La performance, además de generar la atención de los peatones que pasaban a esa hora por el lugar, busca generar conciencia entre las personas, automovilistas, peatones y ciclistas; más teniendo presente que en lo que va de año Carabineros ha detenido a 260 personas por conducción con alcohol, lo que equivale a una detención por día.

Manuel Cáceres, jefe Siat (s) Carabineros

Lo señalado desde la policía uniformada fue reforzado desde la Delegación Presidencial Regional, desde donde señalaron que conducir con alcohol en el cuerpo significa una acción de evidente riesgo, lo que sumado al no uso de los elementos de protección, son una mezcla no aconsejable, más si se considera que este año serán 4 los días de fiesta.

Rodrigo Araya, Delegado Presidencial Regional

Si de cifras se trata, en las últimas tres festividades se han registrado 12 accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias, resultando dos personas fallecidas – ambas en el año 2020 – además de 9 lesionados. Otro antecedente que preocupa es que en las fiestas un 67% de los siniestros ocurrieron por velocidad imprudente y otro 33% por consumo de alcohol.

A nivel regional, el origen de los accidentes de tránsito los encabeza la conducción no atenta a las condiciones del tránsito, seguido del consumo de alcohol y como tercera causal la velocidad no razonable ni prudente. En cuanto a las multas por no uso de cinturón de seguridad van desde las 1 a 1,5 UTM ($63.452), mientras que por no usar sistema de seguridad infantil puede llegar a las 3 UTM ($190.356).

Desde Senapred indicaron que para estas Fiestas Patrias – que contemplan cuatro días – se esperan condiciones climáticas desfavorables por la caída de precipitaciones por lo que, el llamado es a conducir con el máximo de precaución.

Carlos Ureta, director (s) Senapred

Es de esperar que este año las cifras no se incrementen y para ello es vital que los conductores transiten con cuidado, sin alcohol en la sangre, atento a las condiciones del tránsito y si tiene niños siempre usar el cinturón de seguridad, el sistema de retención infantil; mientras que los peatones y ciclistas hacerlo con sus propios sistemas de seguridad y así no vivir lo dramatizado por el joven matrimonio que perdió a su hijo producto de su propia irresponsabilidad.