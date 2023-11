Adultos mayores de Cochrane reciben gratuitamente lente ópticos

Un grupo de 50 adultos mayores de la comuna de Cochrane resultaron beneficiados con un proyecto de entrega de lentes ópticos gratuitos, actividad enmarcada en un operativo de prescripción realizado por la Cámara Nacional de la Industria Óptica de Chile, Óptica Imagen y el municipio local.

La acción, enmarcada en el mes de la visión, permitirá mejorar las condiciones de salud oftalmológica de los adultos mayores, generando un impacto positivo en su vida cotidiana.

Mireya Barría, beneficiaria

El beneficio surge de una alianza público privada, que no solo mejorará la calidad de vida de los adultos mayores que hoy cuentan con nuevos lentes, si no que les permite acceder a prestaciones que no siempre son posibles de obtener en esta comuna, que se encuentra a más de seis horas en vehículo de la capital regional.

Jorge Calderón, alcalde comuna de Cochrane y Juan Mancilla, propietario de óptica Imagen

De esta manera, 50 adultos mayores de Cochrane hoy cuentan con nuevos lentes ópticos, gracias a una alianza público privada encabezada por la Industria Óptica de Chile, que busca mejorar la calidad de vida de las personas que habitan ciudades alejadas de los grandes centros urbanos.