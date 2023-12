Escuela España: Municipio dice haber entregado nuevos antecedentes y Mideso lo desmiente

La jornada del martes, en sesión extraordinaria del concejo municipal de Coyhaique, el alcalde Carlos Gatica se refirió a los avances del proyecto para construir la escuela España, esto en relación a las observaciones que tiene la iniciativa. Indicando que los antecedentes pendientes fueron ingresados esa misma jornada ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Ana María Navarrete / concejal por Coyhaique y Carlos Gatica / alcalde de Coyhaique

Lo señalado por Gatica fue cuestionado desde la seremi de Desarrollo Social y Familia, quienes, al ser consultados por Santa María Radio y TV, explicaron que las supuestas observaciones ingresadas no son tales.

Karina Acevedo / seremi Desarrollo Social y Familia

En paralelo, el pasado 30 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos remitió un oficio al alcalde Carlos Gatica en representación de los padres y apoderados de la escuela España alegando “incertidumbre y abandono por parte de la Municipalidad en cuanto al ejercicio del derecho a la educación de sus hijas e hijos, apelando específicamente, a la demora en la respuesta y concreción de la construcción del recinto educacional definitivo”.

En el mismo documento, al cual tuvo acceso Santa María Radio y TV, se deja de manifiesto que “lamentablemente nunca recibimos respuesta de la Municipalidad del Oficio N° 55 del 04 de mayo de 2023. En segundo término, vemos con preocupación que, entrando al último mes del año, aún no tenemos noticias de algún avance del Proyecto de Reposición de Escuela España. Por el contrario, a través de los medios de comunicación el Jefe de la Secplac de la Municipalidad, indica que el proyecto no ha avanzado porque no cuenta con una serie de permisos, entre ellos de Aguas Patagonia y Edelaysen”, sentenciaron.

De esta manera se mantiene la incertidumbre acerca de los reales avances del proyecto que busca construir un nuevo establecimiento para albergar a la escuela España de Coyhaique. Proyecto que cuenta con diseño, terreno y recursos asignados, que no podrán ser utilizados hasta que el municipio subsane las observaciones para que se le entregue la recomendación social favorable a la iniciativa.