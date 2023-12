SMA levanta cargos contra minera El Toqui por incumplimientos medioambientales

La Superintendencia de Medio Ambiente en la región de Aysén, formuló cargos en contra de la empresa Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, titular de la minera El Toqui, tras detectar cuatro incumplimientos en materia ambiental, ocurridos entre los años 2021 y 2023.

En este contexto, la empresa propiedad de la minera emplazada en Alto Mañihuales, arriesga una multa de hasta 20 mil Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a más de 15 mil 411 millones de pesos, por irregularidades en el proyecto “Depósito de relaves filtrados doña Rosa”, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental.

Las infracciones en el relave se detectaron en los meses de abril y junio de 2021; en agosto de 2022 y febrero de 2023, por fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección General de Aguas; y la seremi de Salud.

Óscar Leal, jefe oficina SMA región de Aysén

Las infracciones son cuatro, la primera de ellas por no realizar limpieza de la piscina de sedimentación del relave; la segunda, por presentar un servicio de transporte deficiente en el traslado y disposición de los desechos mineros; la tercera, porque no se enviaron las aguas del sistema de drenaje de la mina hacia la piscina de sedimentación; y finalmente la cuarta corresponde a que se dispusieron aguas contaminadas en un área no autorizada.

Tras ser notificada de los cargos, la empresa cuenta con diez días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y otros quince días para formular sus descargos por la multa que se les pretende aplicar.

Respecto del relave, es importante especificar que este está diseñado para almacenar 2 mil 176 metros cúbicos de materiales de desecho de la mina, y que al final de su vida útil, debiese alcanzar una altura de 20 metros aproximadamente.