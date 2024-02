Tras siete meses desde su recepción: Camiones de basura no han iniciado operaciones

El jueves 15 de septiembre del año 2022 el Consejo Regional de Aysén aprobó el financiamiento de $1.933 millones la adquisición de camiones recolectores de basura para la comuna de Coyhaique, flota de 13 vehículos que comenzó a llegar a mediados de junio del año 2023 y que hasta la fecha no han podido ser usados por el municipio.

En declaraciones Santa María Radio y TV, entregadas el 22 de enero pasado, el alcalde de Coyhaique Carlos Gatica, explicó que han recepcionado 9 de 12 camiones adquiridos, pero que precisamente por la falta de esas tres máquinas el sistema no puede operar.

Carlos Gatica / alcalde de Coyhaique

Desde el Gobierno Regional de Aysén, explicaron que la razón por la cual no operan los camiones sería otra, en concreto por un decreto de Ley del año 1974.

Andrea Macías / Gobernadora Regional de Aysén

Por su parte, desde el Consejo Regional, Jorge Abello dejó entrever una molestia por la demora en la implementación del sistema de recolección de desechos domiciliarios, proyecto que aseguró exigirán que esté operativo sí o sí durante el presente 2024.

Jorge Abello / Consejero Regional

En paralelo a lo anterior, cabe hacer mención que el año anterior, tres camiones polibrazos se dañaron tras la caída de un árbol mientras permanecían en terreno del DEM, problema que hoy mantiene en litigio a la empresa PESCO con el Gobierno Regional de Aysén y que a día de hoy se encuentra a la espera de una revisión por parte de la Corte Suprema.

Lo cierto, es que a siete meses de recepcionar seis camiones, la municipalidad no puede usarlos por no contar con choferes, proceso que ha intentado subsanar con la posible creación de una asociación de municipios que hasta ahora no cuenta con casas edilicias de la región que hayan manifestado favorablemente querer ser parte de dicha idea.