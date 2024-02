Incendio forestal en cerro Mackay está en etapa de liquidación: Se canceló alerta amarilla

En etapa de liquidación y guardia de cenizas se encuentra el incendio forestal que durante algunas semanas se presentó en el cerro Mackay de Coyhaique y que tras el término de su combate, dejó daños en 88,6 hectáreas de pino y matorral.

De esta manera, el incendio hoy no está bajo combate, si no que existe un equipo que trabaja en su liquidación total y además realizando monitoreo de que no se vaya a generar un nuevo foco en algún punto de alta temperatura.

Una labor que es coordinada y monitoreada, desde la Corporación Nacional Forestal Conaf.

Ronald Valenzuela, director (s) de Conaf

Si bien el incendio no está liquidado completamente, su estado de combate llevó a las autoridades regionales a tomar la determinación de terminar con la alerta amarilla que estaba vigente en la comuna de Coyhaique, dado que ya no existe riesgo para las personas y que no es necesario desplegar equipos excepcionales para su combate.

Para la próxima semana se pronostican altas temperaturas en la región, por ello desde el ministerio de Agricultura hicieron un llamado a la responsabilidad de la comunidad.

Eugenio Ruiz, seremi de Agricultura

Para combatir el incendio forestal durante los 12 días que lleva de desarrollo, desde el Estado se han destinado distintos medios y equipos, como brigadas forestales de Conaf y el Ejército, además del trabajo de los voluntarios de bomberos que fue clave durante las primeras horas.

A ello se debe sumar maquinaria especializada para el desarrollo de cortafuegos y tres helicópteros. Todos medios que permitieron que el fuego quedase alojado en las laderas sur y norte del cerro y que no afectase las viviendas de la ciudad de Coyhaique.