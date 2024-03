Municipio de Coyhaique insistirá ante el TER por eventual sanción a ex alcalde Huala

La municipalidad de Coyhaique anunció que insistirá ante el Tribunal Electoral Regional la inhabilitación de Alejandro Huala Canuman, ex alcalde de Coyhaique, luego que la Contraloría emitiera un informe donde se le acusa de notable abandono de deberes y que se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Lo anterior, luego que el propio municipio enviará los antecedentes, por el pago sin sustento a la empresa Santa Rosalía por trabajos de mejoramiento en la Escuela Baquedano, dineros que fueron depositados pese a no estar concluídas las obras.

Reinaldo Reyes / director jurídico municipalidad Coyhaique

Según explicó el propio Reyes, la administración que encabeza Carlos Gatica solamente se remitió a lo que la Contraloría les ordenó, lo cual fue votado de forma unánime por parte del concejo municipal el pasado martes 27 de febrero.

Reinaldo Reyes / director jurídico municipalidad Coyhaique

Cabe consignar que revisado el portal del Tribunal Electoral Regional, los antecedentes todavía no estaban en el sistema; con el antecedente de que desde el propio Poder Judicial se nos señaló que la causa no podría ser revisada puesto que Alejandro Huala hoy no ostenta un cargo de elección popular.