Formalizan a ex carabinero por estafa: Tiene al menos 15 denuncias por venta de vehículos zona franca

Un ex carabinero, de iniciales A.M.R.S, fue formalizado por el delito de estafa reiterada. La acusación la realizan quince afectados, entre ellos dos adultos mayores, pero también personas provenientes de Chile Chico, Arroyo El Gato, Ñihehuao, Coyhaique y Chaitén.

El nombre de fantasía de esta automotora era Fácil Car, donde ofertaban diversos vehículos desde Zona Franca para envío a la región de Aysén, algo que con el pasar del tiempo no se concretó, generandose la querella contra el ex uniformado y la persona que llevaba adelante los procesos contables, de iniciales X.L.A.G., con poder legal en la representación de la empresa.

Las denuncias se multiplicaron en poco tiempo, ya que la empresa Fácil Car tuvo una vida corta de tan solo seis meses, lo necesario para generar las defraudaciones a personas que aspiraban a tener un vehículo.

De las quince víctimas, nueve estuvieron presentes en la audiencia. En sus seis meses de existencia, la empresa formada por el ex funcionario de Carabineros nunca entregó un solo vehículo, acumulándose las denuncias en su contra.

Se concretó la entrega de en promedio 4 millones y medio de pesos por cada afectado para la compra de los vehículos, una especie de pie, ya que la diferencia se pagaba, supuestamente una vez que llegaban los móviles, algo que nunca ocurrió.

En la última audiencia solo estuvo presente el ex uniformado investigado, no así su contadora, cuyo paradero no ha sido conocido, tras esta investigación por estafa reiterada que tiene a 15 víctimas buscando justicia por el perjuicio económico y emocional que representa lo que le pasó.