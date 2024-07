Frente Amplio no logra constituirse en la Región de Aysén y peligran próximas candidaturas

El Frente Amplio, perteneciente a la coalición gobernante, enfrenta un grave problema a nivel local, luego que Aysén se convirtiera en la única región en la que no lograron constituirse como partido político, todo esto en la antesala de lo que será la presentación de las candidaturas de cara a las elecciones de octubre del 2024.

Fue el mismo Director Regional del SERVEL en la Región de Aysén quien confirmó esta situación, asegurando que les faltaron más de 150 firmas a Convergencia Social y Revolución Democrática para que pudieran hacer efectiva la fusión para este nuevo partido llamado Frente Amplio Chile.

Néstor Sepúlveda, Director Regional del SERVEL

A través de las redes sociales diversos integrantes del Gabinete Regional y militantes de los ahora ex partidos Revolución Democrática y Convergencia Social, celebraron esta fusión. Lo que no sabían era que finalmente la resolución de constitución de este nuevo partido, los dejaría excluidos debido a que no lograron el mínimo de afiliados estipulados, que para el caso de la región de Aysén eran de 500 personas.

La única persona que atendió y entregó respuesta al ser consultado sobre esta problemática que enfrenta el partido de Gobierno, fue el Delegado Presidencial y militante RD Rodrigo Araya Morales, quien aseguró que el problema radicaría en que Convergencia Social no estaba constituido en Aysén y sólo mantenían 53 afiliados, versus los 284 que mantenía Revolución Democrática, un total de 337 inscritos que son insuficientes.

Rodrigo Araya Morales, Delegado Presidencial Regional (RD)

El problema que enfrenta el oficialismo es grave, ya que, de no cumplir con los plazos y lograr subsanar este problema que les genera la falta de 163 firmas en su padrón, podrían quedar fuera de las próximas elecciones y deberían iniciar conversaciones con otros partidos para poder tener domicilio político para la presentación de sus candidaturas o simplemente quedarían excluidos del próximo proceso de votación popular, en el cual se elegirán Gobernadores Regionales, alcaldes, concejales y consejeros regionales.