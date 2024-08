“The Dark Side of the Sur”: Nueve años acercando la música a la región de Aysén

A través de una puesta en escena que contempla una escenografía con elementos típicos del habitar de Aysén, más la conversación y la palabra, los días 23, 24, 30 y 31 de agosto, se realizará la novena versión de la temporada de conciertos “The Dark Side of the Sur”, organizada por la agrupación cultural Malotun Ortiga, que busca acercar las artes y las culturas a la comunidad del territorio aysenino.

El director de “The Dark Side of the Sur”, Víctor Cabrera, se refirió a esta iniciativa, destacando las novedades de su formato.

Víctor Cabrera, Director “The Dark Side of the Sur”

La parrilla artística de este 2024, comienza el viernes 23 de agosto con la participación de Andrés Godoy, guitarrista exponente del acoustic fingerstyle. El sábado 24, estará presente la música de Daniela Millaleo, cantante mapuche, feminista y madre, nieta del desarraigo de Wallmapu. Luego, el viernes 30, la evolución de la tradición campera se verá representada por el joven y destacado cantautor patagónico, Luciano Auad. Y, el 31 de agosto, las sesiones musicales concluyen con el sonido en vivo de Juan Pablo Aguilera, uno de los músicos más versátiles de Aysén.

Víctor Cabrera, Director “The Dark Side of the Sur”

“The Dark Side of the Sur” tendrá como epicentro el Museo Regional de Aysén, comenzando cada jornada a las 18:15 horas, con adhesión gratuita. Los conciertos de años anteriores están en el canal de YouTube de esta iniciativa de música, conversación y arte visual, desde la Región de Aysén.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del 8% Social del Gobierno Regional de Aysén, como también del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Andrea Macías, Gobernadora Regional

“The Dark Side of the Sur” no solo es un espacio musical, sino también tiene una apertura hacia otras disciplinas artísticas. Todos los conciertos contarán en la propuesta escénica con obras de artistas visuales regionales, como la Agrupación de Artesanas Flores del Chilco de Villa Amengual; el Patrimonio Fotográfico de Mujeres en la Historia de Aysén y “Un diálogo entre oficios patrimoniales y diseño paramétrico”, exposiciones que podrán ser apreciadas por el público asistente a cada jornada a realizarse en el Museo Regional de Aysén.