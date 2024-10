COYHAIQUE | Soldado Conscripto Marcelo Santana Chávez es Campeón Nacional de Karate World Tang Soo Do

El soldado conscripto Marcelo Santana Chávez, de dotación del Destacamento Motorizado N°14 “Aysén”, obtuvo el primer lugar representando a Coyhaique en el Campeonato Nacional World Tang Soo DO, realizado en Valdivia.

El joven coyhaiquino de 19 años de edad, obtuvo un desempeño sobresaliente, logrando el primer lugar en la modalidad de Combate y de Formas con Armas.

El joven conscripto Santana, practica Karate desde los 10 años motivado por su padre, Marcelo Santana Hernández, quien actualmente abrazó este deporte y lo practica junto a su hijo.

“Me siento muy orgulloso de lo que he logrado, y muy agradecido a mi padre por motivarme a practicar Karate, a mi instructor y sobretodo al Destacamento Motorizado N°14 “Aysén” y en especial a mis instructores quienes me han brindado todo el apoyo que necesito para entrenar y participar en los campeonatos”, señaló el campeón Nacional de World Tang Soo Do.

El soldado Santana, quien entrena tres veces a la semana, nos comenta que los valores y la disciplina que le entrega el Karate va muy ligado a la disciplina militar, por esto se inscribió de forma voluntaria para cumplir con su deber cívico y en un futuro postular a la Escuela de Suboficiales , continuando una carrera en el Ejército, con miras a seguir creciendo en el deporte de las Artes Marciales y poder representar a la institución y a Chile en un futuro.

Por el momento, el joven deportista se prepara para competir en el Campeonato Sudamericano que se realizará en Buenos Aires, Argentina