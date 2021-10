Se inauguró Ante-Velódromo de Coyhaique para los niños y jóvenes que practican la disciplina

Esta mañana y 18 días antes de lo esperado se inauguró el recinto del Ante-Velódromo en Coyhaique, que permitirá un lugar de entrenamiento para aquellos ciclistas que comienzan sus carreras deportivas en el área.

Hasta el recinto ubicado en el ex campamento La Puntilla, llegó el ministro de Vivienda y Urbanismo, acompañado de autoridades regionales, para realizar este corte de cinta que fue agradecido por los ciclistas de la zona.

Esta infraestructura es la primera de este nivel que se construye en la capital regional. El ministro, Felipe Ward, manifestó que lo que viene ahora es la firma de un convenio de colaboración con el municipio de Coyhaique.

«Queremos firmar un convenio de programación con el municipio, queremos trabajar junto al Gobierno Regional y con las futuras autoridades porque las políticas públicas no pueden morir con el siglo de un Gobierno, y queremos trabajar en infraestructura deportiva”, dijo Ward.

La seguridad y el cuidado de estos espacios debe ser una prioridad y un deber de todos, mencionó el alcalde de Coyhaique, por lo que aseguró que se ocuparán de que estos espacios cuenten con todos los resguardos correspondientes, sumado a la colaboración de los vecinos que puedan denunciar eventuales hechos delictivos en ese espacio.

«Este municipio a partir del mes de noviembre va a poner a disposición una aplicación móvil que es de seguridad comunitaria, que permitirá trabajar y colaborar entre todos con las denuncias en tiempo real y con ubicación», señaló Carlos Gatica Villegas, alcalde de Coyhaique.

Las autoridades aprovecharon la instancia para inaugurar el ante velódromo en compañía de los deportistas regionales. José Luis “Pipo” Rodriguez, ciclista de alto rendimiento, contó su experiencia con este deporte y motivó a aquellos que recién se adentran en la experiencia del deporte sobre ruedas.

«Es un sueño cumplido, pero quizás para mí no, porque es un Ante-Velódromo, es para las categorías que están comenzado. Estoy muy feliz de ver a muchos chicos y niños porque me siento reflejados en algunos; yo vengo de un estrato social muy bajo y a mí el ciclismo me ha sacado adelante y me lo ha dado todo”, manifestó “Pipo” Rodríguez.

El ciclista, además se mostró contento con que las nuevas generaciones puedan disfrutar y entrenar en un recinto de estas características, ya que cuando él inició en el ciclismo, no tenían este tipo de infraestructura que les permita prepararse para las competencias nacionales.